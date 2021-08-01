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Oğulcan Çağlayan'ın sevgilisi Peri Ispartalı kimdir? Peri Ispartalı nereli ve kaç yaşında? Instagram adresi ne?

01.08.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray takımında oynayan futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın, teknede sevgilisi Peri Ispartalı ile görüntülenmesinin ardından Peri Ispartalı'nın kim olduğu merak konusu oldu. Peri Ispartalı'nın nereli, kaç yaşında olduğu ve Instagram hesabı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Oğulcan Çağlayan'ın sevgilisi Peri Ispartalı ile görüntülenmesinin ardından, Peri Ispartalı'nın kim olduğu merak konusu oldu. "Oğulcan Çağlayan'ın sevgilisi Peri Ispartalı kimdir?" , "Peri Ispartalı nereli ve kaç yaşında?" , "Instagram adresi ne?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Peri Ispartalı 23 yaşındadır. İşte merak edilenler...

Peri Ispartalı kimdir?

Galatasaray takımında oynayan Oğulcan Çağlayan'ın sevgilisi Peri Ispartalı 23 yaşındadır.
Hukuk okuduğu bilinen Peri Ispartalı, Instagram'da "perispartali" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.
Peri Ispartalı hakkında fazla bilgi yer almıyor.

Oğulcan Çağlayan kimdir?

Oğulcan Çağlayan kimdir?
22 Mart 1996 Ankara doğumlu Oğulcan Çağlayan 25 yaşındadır. 1,88 boyundadır.
Çağlayan, süper lig ekiplerinden Galatasaray'da forvet mevkinde forma giyiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Oğulcan Çağlayan
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