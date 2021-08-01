Oğulcan Çağlayan'ın sevgilisi Peri Ispartalı ile görüntülenmesinin ardından, Peri Ispartalı'nın kim olduğu merak konusu oldu. "Oğulcan Çağlayan'ın sevgilisi Peri Ispartalı kimdir?" , "Peri Ispartalı nereli ve kaç yaşında?" , "Instagram adresi ne?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Peri Ispartalı 23 yaşındadır. İşte merak edilenler...