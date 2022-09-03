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  4. Okan Bayülgen'in kızı İstanbul'u gören inanamadı! Babasının boyuna yetişti

Okan Bayülgen'in kızı İstanbul'u gören inanamadı! Babasının boyuna yetişti

03.09.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şovmen Okan Bayülgen, önceki gün kızı İstanbul ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İstanbul’un babası Okan Bayülgen'in boyuna yetiştiği görüldü. Geçtiğimiz yıl bıyık bırakan ünlü şovmenin, yeni oyunu için kestiği görüldü.

Okan Bayülgen, eski eşi Şirin Ediger’den olan kızı İstanbul ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

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12 yaşındaki İstanbul’un babasının boyuna yetiştiği görüldü. Son dönemde bıyık bırakan şovmen, yeni oyunu için bıyıklarını kesmişti.

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Bayülgen ile İstanbul, AVM’de alışverişlerini tamamladıktan sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttular.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Okan Bayülgen yaşında
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