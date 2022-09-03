Okan Bayülgen'in kızı İstanbul'u gören inanamadı! Babasının boyuna yetişti

Okan Bayülgen, eski eşi Şirin Ediger’den olan kızı İstanbul ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
12 yaşındaki İstanbul’un babasının boyuna yetiştiği görüldü. Son dönemde bıyık bırakan şovmen, yeni oyunu için bıyıklarını kesmişti.
Bayülgen ile İstanbul, AVM’de alışverişlerini tamamladıktan sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttular.
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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