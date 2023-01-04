Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı sözler! ''Galatasaray olarak kazanmaya gideceğiz''

"FENERBAHÇE 5 GÜN DİNLENECEK, BİZ 4!"

"Fenerbahçe bizden bir gün önce oynadı. Onların 5 günlük bir dinlenme süresi var, bizim ise 4 günümüz var. Bu tür maçlar çok önemli maçlar. Diğer yandan iki takımın da üç puana ihtiyacı var. Bu maçlarda psikolojik olarak yapacağımız çok bir şey yok, oyuncularımız buna zaten uzun zamandır hazırlar. Fenerbahçe hocası da aynısını söyledi, bu tür maçlar iki takım için de 3 puan verilen maçlar."