Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı sözler! ''Galatasaray olarak kazanmaya gideceğiz''

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Okan Buruk, takımının durumunu değerlendirdi. Gelecekle ilgili mesajlarda da bulunan Okan Buruk, hafta sonunda oynayacakları Fenerbahçe derbisine değindi.
"Hiçbir maç kolay değil. Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremiyoruz, son maçlarda hata yapıyoruz. Bazen maçlarda fark açmamız gerekirken, açamıyoruz. Rakibin oyuna girmesine çok fazla izin verdik. İkinci yarının belli bölümlerinde pozisyon verdik. Dünya Kupası arası sonrası zor geçiyor. Fiziksel olarak aynı şeyi yakalayamadık. Çok fazla hastalık oldu. Kendimizi buluyoruz. Bu kadar olumsuzluk içerisinde maç kazanıyoruz. Galatasaray iyi yolda. Taraftar yine muhteşemdi."
"Galatasaray taraftarı bu sene Türkiye'de en çok stadı dolduran taraftar. Galatasaray her zaman bu anlamda 1 numara olmaya devam ediyor. . Biz de sahada onlar için mücadele ediyoruz. Saha dışında da herkesin bir mücadelesi var"
"Fenerbahçe bizden bir gün önce oynadı. Onların 5 günlük bir dinlenme süresi var, bizim ise 4 günümüz var. Bu tür maçlar çok önemli maçlar. Diğer yandan iki takımın da üç puana ihtiyacı var. Bu maçlarda psikolojik olarak yapacağımız çok bir şey yok, oyuncularımız buna zaten uzun zamandır hazırlar. Fenerbahçe hocası da aynısını söyledi, bu tür maçlar iki takım için de 3 puan verilen maçlar."
"Fenerbahçe maçını kazanmaya gideceğiz. İki takım için de inşallah güzel bir maç olur. İzleyenlerin oynanan oyunu beğenmeleri çok önemli. İnşallah güzel bir karşılaşma olur"