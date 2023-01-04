Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı oyuncuya çok sert uyarı! Sözlerinin ardından Galatasaray'ın lider olmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi...

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu maçta da tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan maçı toplam 42 bin 124 taraftar takip etti.