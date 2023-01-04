Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı oyuncuya çok sert uyarı! Sözlerinin ardından Galatasaray'ın lider olmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi...

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu maçta da tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan maçı toplam 42 bin 124 taraftar takip etti.
Kerem Aktürkoğlu'na uyarılarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Barış Alper Yılmaz 2 haftadır gol atıyor. Böyle giderse ortalık karışır ben Kerem'e söyleyeyim... Formayı kaybedecek gibi duruyor. Toparlanması lazım" dedi.
Kerem Aktürkoğlu'na uyarılarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Barış Alper Yılmaz 2 haftadır gol atıyor. Böyle giderse ortalık karışır ben Kerem'e söyleyeyim... Formayı kaybedecek gibi duruyor. Toparlanması lazım" dedi.
"Galatasaray'ın daha da önde oynaması lazım. Rakibini minimum 30 dakika çıkartmaması lazım. 0-0'da ve geriye düşerlerse üstün oynuyorlar ama öne geçtikleri anda üstünlüğü kaybediyorlar. Okan Buruk'un bunu anlayıp müdahale etmesi gerekiyor."
"Galatasaray'ın bu oyunla lider olması büyük bir başarı. Oyuncularda büyük bir form düşüklüğü seziyorum. Icardi problemli bir oyuncu. Özel hayatını işine yansıtıyor. Oynadığı zamanki verimi müthiş."
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanında oynayacak 11'ini kendi yorumuna göre açıkladı.