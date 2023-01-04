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  4. Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı oyuncuya çok sert uyarı! Sözlerinin ardından Galatasaray'ın lider olmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi...

Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı oyuncuya çok sert uyarı! Sözlerinin ardından Galatasaray'ın lider olmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi...

04.01.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, formayı Kerem Aktürkoğlu'ndan kapan Barış Alper Yılmaz için özel açıklamalar yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu maçta da tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan maçı toplam 42 bin 124 taraftar takip etti.

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"BU İŞ BÖYLE GİDERSE ORTALIK KARIŞIR"

"BU İŞ BÖYLE GİDERSE ORTALIK KARIŞIR"

Kerem Aktürkoğlu'na uyarılarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Barış Alper Yılmaz 2 haftadır gol atıyor. Böyle giderse ortalık karışır ben Kerem'e söyleyeyim... Formayı kaybedecek gibi duruyor. Toparlanması lazım" dedi.

RIDVAN DİLMEN: "BEN GALATASARAY'I BEĞENMEDİM"

RIDVAN DİLMEN: "BEN GALATASARAY'I BEĞENMEDİM"

Kerem Aktürkoğlu'na uyarılarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Barış Alper Yılmaz 2 haftadır gol atıyor. Böyle giderse ortalık karışır ben Kerem'e söyleyeyim... Formayı kaybedecek gibi duruyor. Toparlanması lazım" dedi.

"OKAN BURUK'UN BUNU ANLAYIP MÜDAHALE ETMESİ GEREKİYOR"

"OKAN BURUK'UN BUNU ANLAYIP MÜDAHALE ETMESİ GEREKİYOR"

"Galatasaray'ın daha da önde oynaması lazım. Rakibini minimum 30 dakika çıkartmaması lazım. 0-0'da ve geriye düşerlerse üstün oynuyorlar ama öne geçtikleri anda üstünlüğü kaybediyorlar. Okan Buruk'un bunu anlayıp müdahale etmesi gerekiyor."

"BU OYUNLA LİDER OLMASI BÜYÜK BAŞARI"

"BU OYUNLA LİDER OLMASI BÜYÜK BAŞARI"

"Galatasaray'ın bu oyunla lider olması büyük bir başarı. Oyuncularda büyük bir form düşüklüğü seziyorum. Icardi problemli bir oyuncu. Özel hayatını işine yansıtıyor. Oynadığı zamanki verimi müthiş."

GALATASARAY'IN 11'İ

GALATASARAY'IN 11'İ

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanında oynayacak 11'ini kendi yorumuna göre açıkladı.

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