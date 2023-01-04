Berkan Kutlu eleştirilere yanıt verdi! ''Hakkımda kötü konuşuyorlarsa...''

Galatasaray'ın, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Berkan Kutlu yayıncı kuruluşa özel açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇI TORREIRA İÇİN OYNADIK"

Berkan, "Bu maçı Lucas Torreira için oynadık. Zor bir dönemden geçiyor, biz bir takımız. Onun için daha da motive olduk. Tekrar baş sağlığı diliyorum. Dualarımız onunla." dedi.

"HAKKIMDA KÖTÜ KONUŞUYORLARSA..."

Milli futbolcu sözlerini, "Saçma bir golle geriye düştük ama derbi öncesi kazanmayı bildik. Ben ne olduğumu biliyorum ve çalışıyorum. İyi konuşanlar sağ olsun. Kötü konuşuyorlarsa da canları sağ olsun." diye tamamladı.



