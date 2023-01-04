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  4. Galatasaray Kadıköy'e lider gidiyor! Ankaragücü karşısında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar pes etmeyerek mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını bildi!

Galatasaray Kadıköy'e lider gidiyor! Ankaragücü karşısında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar pes etmeyerek mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını bildi!

04.01.2023 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Ligde 5 maçtır kazanan sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini 6 maça çıkartıp hafta sonu Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe maçına lider gitmenin hesaplarını yapıyordu. Mücadelenin henüz başında 1-0 geriye düşen Galatasaray müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda golleri; Barış Alper Yılmaz ve Gomis kaydetti.

Galatasaray Kadıköy'e lider gidiyor! Ankaragücü karşısında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar pes etmeyerek mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını bildi!
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray , Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü ağırladı. 5'i ligde, 2'si de kupada olmak üzere son 7 resmi maçından da galip ayrılmayı başaran Okan Buruk'un öğrencileri, Ankaragücü maçını kazanıp yeniden liderliğe oturmayı hedefliyordu. Mücadelenin başında eski oyuncusu Taylan Antalyalı'nın golüyle 1-0 geriye düşen Galatasaray, bulduğu gollerle skoru 2-1'e getirdi ve hanesine 3 puanı yazdırdı.

MAÇ ADETA GOLLE BAŞLADI

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Mücadelenin 7. dakikasında Emre Kılınç'ın vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın kontrol sonrası havada yaptığı vuruş, üst direkten yere sekerek ağlarla buluştu. Taylan Antalyalı'nın attığı Ankaragücü golünde, asisti yapan isim Emre Kılınç oldu. Taylan Antalyalı, attığı golün ardından sevinmedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ YİNE ATTI

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Karşılaşmanın 16. dakikasında Milot Rashica'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşunu yapan Barış Alper Yılmaz, takımına beraberliği getirdi. Geçtiğimiz hafta Sivasspor maçında ağları sarsan Barış Alper, bu maçta da gol atarak takımına katkı sağladı.

GOMIS ATTI! GALATASARAY GERİ DÖNDÜ

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Skoru 1-1 yapan Galatasaray'da baskı devam etti. 30. dakikada Dries Mertens'in sol kanattan savunmanın arkasına doğru harika pasına hareketlenen Bafetimbi Gomis, Nihad Mujakic ile mücadelesine rağmen ceza sahasına girdi ve dönüp vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi.

TORREIRA'YA DESTEK

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Bafetimbi Gomis, gol sonrası dün anneannesini kaybeden takım arkadaşı Lucas Torreira'ya da desteğini bu şekilde gösterdi.

EMRE KILINÇ VE TAYLAN ANTALYALI RAKİP

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Ankaragücü’nde oynayan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç, sezon başında Galatasaray’dan kiralık olarak takıma katılmıştı. Taylan ile Emre, ilk kez Sarı-Kırmızılılar’a karşı rakip oldu.


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