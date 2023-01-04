Galatasaray Kadıköy'e lider gidiyor! Ankaragücü karşısında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar pes etmeyerek mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını bildi!

Galatasaray , Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü ağırladı. 5'i ligde, 2'si de kupada olmak üzere son 7 resmi maçından da galip ayrılmayı başaran Okan Buruk'un öğrencileri, Ankaragücü maçını kazanıp yeniden liderliğe oturmayı hedefliyordu. Mücadelenin başında eski oyuncusu Taylan Antalyalı'nın golüyle 1-0 geriye düşen Galatasaray, bulduğu gollerle skoru 2-1'e getirdi ve hanesine 3 puanı yazdırdı.

MAÇ ADETA GOLLE BAŞLADI

Mücadelenin 7. dakikasında Emre Kılınç'ın vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın kontrol sonrası havada yaptığı vuruş, üst direkten yere sekerek ağlarla buluştu. Taylan Antalyalı'nın attığı Ankaragücü golünde, asisti yapan isim Emre Kılınç oldu. Taylan Antalyalı, attığı golün ardından sevinmedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ YİNE ATTI

Karşılaşmanın 16. dakikasında Milot Rashica'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşunu yapan Barış Alper Yılmaz, takımına beraberliği getirdi. Geçtiğimiz hafta Sivasspor maçında ağları sarsan Barış Alper, bu maçta da gol atarak takımına katkı sağladı.

GOMIS ATTI! GALATASARAY GERİ DÖNDÜ

Skoru 1-1 yapan Galatasaray'da baskı devam etti. 30. dakikada Dries Mertens'in sol kanattan savunmanın arkasına doğru harika pasına hareketlenen Bafetimbi Gomis, Nihad Mujakic ile mücadelesine rağmen ceza sahasına girdi ve dönüp vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi.

TORREIRA'YA DESTEK

Bafetimbi Gomis, gol sonrası dün anneannesini kaybeden takım arkadaşı Lucas Torreira'ya da desteğini bu şekilde gösterdi.

EMRE KILINÇ VE TAYLAN ANTALYALI RAKİP

Ankaragücü’nde oynayan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç, sezon başında Galatasaray’dan kiralık olarak takıma katılmıştı. Taylan ile Emre, ilk kez Sarı-Kırmızılılar’a karşı rakip oldu.



