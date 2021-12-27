Ölü insanları beslemekten kütükleri sopalarla dövmeye kadar tüm dünyanın takip ettiği birbirinden ilginç yılbaşı gelenekleri şaşırttı

Noel , çoğu ülkenin kendi geleneklerine sahip olduğu ve dünyanın en büyük bayramlarından biridir. Öncelikle bir Hristiyan bayramı olarak kutlansa da tüm milletler geçmişten günümüze yılbaşını kendi kültürlerine adapte etmeyi başarmıştır. Bir ağacı süslemek, hediye alışverişinde bulunmak ve yeni yılın gelişini kutlamak tüm dünyada yaygın olan ritüellerdir. Sizler için dünyanın dört bir yanındaki ilginç yılbaşı geleneklerini araştırdık.

DÜNYANIN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEN İLGİNÇ YENİ YIL GELENEKLERİ

AVUSTURYA- KRAMPUS Krampus, dünya çapında yaramazlık yapan çocukları cezalandıran canavar olarak tanınır. Avusturya'da yılbaşı zamanında erkekler Krampus canavarını tanımlayan kostümlerini giyerler ve Krampuslauf olarak bilinen yerde sokaklarda dolaşırlar. Ellerinde zincirler ve özellikle kötü çocukları kaçırmak ve onları cehenneme çekmek için bir sepet taşırlar. Cadılar Bayramı’nın anımsatan bu gelenek eğlenceli görüntülere sahne olsa da küçük çocukların korktuğu bir ritüel olarak kabul ediliyor.

İSPANYA- CAGA TİO İspanya’nın Katalonya bölgesinde yerel halk dışkılama kütüğü anlamına gelen ‘caga tio’ geleneğini sürdürüyor. Yeni yıldan bir hafta önce aileler bir kütük satın alarak üzerine yüz çizip kıyafet giydirirler. Yeni yıla kadar bu kütüğü meyve, kuruyemiş ve tatlılarla beslerler. Yeni yılda aile yarattıkları kütükten karakteri sopalarla döverler ve tüm yiyeceklerin çıkması için beklerler. “Eğer yediklerini çıkartmazsan sana sopayla vururum” anlamına gelen geleneksel bir şarkı söylerler.

GÜNEY AFRİKA- KIZARMIŞ TIRTIL Dünyanın pek çok bölgesinde yeni yıl sofralarında hindi görürsünüz ancak Güney Afrika’da durum biraz daha farklı. 25 Aralık günü Güney Afrika’da kızarmış tırtıl tüketiliyor. Tırtılın çaya benzer bir tadı olduğunu belirten halk tırtılın besleyici değerinin yüksek olduğunu da söylüyor.

PORTEKİZ- ÖLÜ İNSANLARI BESLEMEK Portekiz’de yılın son gününün sabahında evlerde ‘consoda’ adı verilen geleneksel bir ziyafet düzenlenir. Onlarca çeşit yemeğin yer aldığı sofrada aile fertleri bir araya gelir. Ancak klasik yeni yıl yemeklerinden farklı olarak bu ritüelde aileler vefat eden yakınları için yemek masasında fazladan bir servis daha açarlar. Ritüelin hanenin bolluk ve bereketini attıracağı düşünülürken bazı yörelerde yemek sofrasına giden yola ekmek kırıntıları serpilir.