"Ortak Varoluş Mozaiği" Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı! “Hatay halkı inandı ve birlikte başardı”

Hatay’ın binlerce yıllık tarihini anlatan bin 600 metrekare büyüklüğündeki eser için şehre gelen Guinness yetkilileri, incelemelerini tamamladıktan sonra nihai kararını açıkladı.

Hatay’ın ana vatana katılış etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konser öncesi kararı açıklayan Guinness World Records Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyda Subaşı, yeni rekorun sahibinin Hatay Büyükşehir Belediyesi olduğunu açıkladı.

MİNİMUM 500 METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Subaşı ilk olarak rekor sahibi olabilmek için gerekli uluslararası şartları açıkladı. Mozaiğin tamamen doğal taşlardan yapılmış, havadan bakıldığında tanımlanabilir, minimum 500 metrekare büyüklüğe ve en az iki renge sahip olması gerektiğini ifade eden Subaşı, Ortak Varoluş Mozaiği’nin bu şartları yerine getirdiğini söyledi ve rekor sahibinin 23 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Hatay Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade etti.

Konuşmasının ardından Subaşı, rekorun tescil edildiği sertifikayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a takdim etti. Sertifikayı alkışlar eşliğinde alan Savaş, elde edilen başarının Hatay’a ve Hataylılara ait olduğunu söyledi.

Başarıyı Hatay halkının elde ettiğini ifade eden Başkan Savaş, “Bugün Hatay’ın en anlamlı günü. Bugün Hatay’ın bayramı, kurtuluşu. Bugün Hatay’ın ana kucağıyla, ana vatanıyla buluşma günü. Ve bugün aynı zamanda hepimizin gurur duyacağı rekor günü. Bu rekor Lütfü Savaş’ın, Hatay Büyük Şehir Belediyesinin ya da arkadaşlarımızın değil. Bu gurur ve başarı tüm Hatay’ın. Çünkü Hatay halkı inandı ve birlikte başardı” diye konuştu.