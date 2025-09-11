Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Meksika'da can pazarı: 4 ölü 90 yaralı... LPG taşıyan tankerin devrilip patladığı anlar...

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, X hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi, acil durum ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.