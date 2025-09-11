Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Meksika'da can pazarı: 4 ölü 90 yaralı... LPG taşıyan tankerin devrilip patladığı anlar...

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki bir otoyolda sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan tankerin devrildikten sonra patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı.

Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Meksika'da can pazarı: 4 ölü 90 yaralı... LPG taşıyan tankerin devrilip patladığı anlar...
Çiğdem Sevinç

Meksika'nın başkenti Meksika City'de yer alan İztapalapa bölgesindeki bir otoyolda öğle saatlerinde LPG tankeri devrildi. Devrilen tankerin patlamasıyla bölgeden alev topu yükseldi, ortalık savaş alanına döndü.

Mynet'in Sesi

Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Meksika'da can pazarı: 4 ölü 90 yaralı... LPG taşıyan tankerin devrilip patladığı anlar... G1

Alevler çevredeki araçlara sıçradı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇEVREDEKİLER CAN HAVLİYLE KAÇIŞTI

Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Meksika'da can pazarı: 4 ölü 90 yaralı... LPG taşıyan tankerin devrilip patladığı anlar... G2

Meksika City Belediye Başkanı Clara Brugada yaptığı açıklamada, faciada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 90 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Meksika'da can pazarı: 4 ölü 90 yaralı... LPG taşıyan tankerin devrilip patladığı anlar... G3

Çok sayıda kişinin vücudunda yanıklar oluştu. Kameralara yansıyan görüntülerde, tankerden duman yükseldiği, daha sonra patlama meydana geldiği, çevredekilerin can havliyle kaçıştığı görüldü.

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Meksika'da can pazarı: 4 ölü 90 yaralı... LPG taşıyan tankerin devrilip patladığı anlar... G4

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, X hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi, acil durum ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

YOL İKİ YÖNDEN DE TRAFİĞE KAPATILDI

Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Meksika'da can pazarı: 4 ölü 90 yaralı... LPG taşıyan tankerin devrilip patladığı anlar... G5

Facianın ardından iki yönde de trafiğe kapatılan yol, akşam saatlerinde yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Meksika LPG Tanker
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ankara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

Ankara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

'3 farklı noktada keşfettik' Çoban bulmuştu!

'3 farklı noktada keşfettik' Çoban bulmuştu!

Dünya bu olayla ayağa kalktı! Trump resmen çıldırdı: "Ne işi var?"

Dünya bu olayla ayağa kalktı! Trump resmen çıldırdı: "Ne işi var?"

Ortalık bir anda savaş alanına döndü! 4 ölü 90 yaralı...

Ortalık bir anda savaş alanına döndü! 4 ölü 90 yaralı...

Elbisesine eleştiri yağmıştı... Banyo pozu dikkat çekti!

Elbisesine eleştiri yağmıştı... Banyo pozu dikkat çekti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.