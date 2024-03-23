Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi büyüdü! Değişimiyle gündem oldu

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Çağrı Atiksoy Wilma Elles, Ayça Bingöl, Salih Bademci ve Zeyno Eracar gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi yayınlandığı dönemde herkesi ekran başına kitlemişti.
SON HALİNE YORUM YAĞDI
Dizide evin en küçük çocuğu Küçük Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi başarılı oyunculuğu ile izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı.
O dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan çocuk oyuncu şimdilerde değişimiyle herkesi şaşırtıyor.
GÖRENLER TANIYAMADI
Kocaman bir delikanlı olan Emir Berke Zincidi'yi görenler tanıyamıyor.
Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler; 'Ne kadar büyümüşsün', 'Bambaşka biri olmuşsun', 'Görünce tanıyamadım' gibi yorumlar yapıyorlar..
Babası bir model olan Zincidi, 2 yaşında anne ve babası tarafından bir ajansa yazdırılmış ve pek çok reklam filminde oynadıktan sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için iki yüz çocuk arasından seçilerek dizide Osman Akarsu karakterini canlandırmıştır.