Karısı 'uzak dur' demişti! Yunus Emre ve Aleyna'nın konseydeki samimi halleri dikkat çekti

Aldığı cezalar ile adından sık sık söz ettiren Yunus Emre son olarak eşinin hamileliği ile gündeme gelmişti. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden önce hamile olduğunu duyurmuş daha sonra gebeliğinin sonlandığını açıklamıştı.

KARISI 'UZAK DUR' DEMİŞTİ

Yunus Emre ile Aleyna'nın adadaki yakınlığından rahatsız olan Beria Özden eşine iletişim ödülünde 'Aleyna'dan uzak dur' diye mesaj atmıştı. Bu yaşananların ardından Aleyna adada dışlanmış ve sinir krizi geçirmişti.

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanına Yunus Emre ve Aleyna'nın konseydeki samimi halleri damga vurdu.

Yunus Emre Aleyna'nın omzuna dokunurken Aleyna'nın 'Allah'ım bu çocuk beni deli ediyor' sözleri dikkat çekti. Yunus Emre ve Aleyna'nın samimi halleri kısa sürede gündem oldu.