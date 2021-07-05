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  4. Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek mesajları

Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek mesajları

05.07.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Bizim Hikâye’, ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Elif’ gibi popüler dizilerde rol alan Melisa Döngel’in babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı. Döngel'e Kerem Bürsin ve Defne Samyeli gibi isimlerden destek yağdı.

Antalya’da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada “Elmalı davası” etiketiyle büyük tepki gösterdi.

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. İki oyuncunun ardından yeni bir bilgi de Melisa Döngel cephesinden geldi. Döngel'in öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Oyuncu, kendi yaşadıklarını yaşamaması için 17 yaşındaki kız kardeşinin velayetini almak için mücadele ediyor.

"YALNIZ DEĞİLSİN MELİSA DÖNGEL"

Melisa Döngel yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.
21 yaşındaki Döngel’e ortaya çıkan haberin ardından ünlü isimlerden destek geldi. Sosyal medya platformlarında #YalnızDeğilsinMelisaDöngel etiketi altında binlerce destek mesajı atıldı.
Kerem Bürsin rol arkadaşı için "Canım Melisam hep yanındayım, senin için hep buradayım!"" notunu paylaştı.
Atakan Işıktutan ise şunları yazdı: Bazı insanlar 7 yaşındayken 17 yaşında olmak zorunda kalır. Bazı insanlar herkese sevgi dolu olurken kendilerine sevgi gösterilmesini yadırgar. Kimi zaman abla, kimi zaman anne, kimi zaman en iyi arkadaş, dost, kardeş her şey. Sonradan eklenemeyecek tek şey vicdan ve ahlak olur insana. Sen benim görüp görebileceğim en vicdan sahibi ve en ahlaklı insanlardan birisin. Dışardan yargılamanın çok kolay olduğu bu günlerde senin içini ve temiz kalbini bilen biri olarak sadece kardeşine değil çoğu arkadaşına da aileden fazlası olduğunu iyi biliyorum. Belki kan bağı kardeşliği kağıt üzerinde resmiyete bağlar ama benim senin için hissettiğim kan bağının, kardeşliğin kağıda ihtiyacı yok. İlk tanıştığımız gün nasıl benimseyip sevdiysem seni, şu an üzerine katarak daha çok seviyorum. İyi ki benim kardeşimsin ve iyi ki hala mükemmel bir insansın. Seni çok seviyorum ve her zaman yanındayım. Bu sadece lafta değil, hep böyle...
Elçin Afacan ise "Tabii ki! Hem anne hem baba olmak için elinden geleni yapan, üstelik bunu birçok anne ve babadan iyi yapan bir genç kadınsın! Tabii ki!" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Melisa Döngel
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