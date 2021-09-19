Papara (ekmek aşı) nasıl yapılır? Papara malzemeleri neler?

Bayatlamış ekmekleri değerlendirmenin en güzel yollarından biri de papara yapmaktır. Hem az malzeme hem de oldukça pratik olan yapılışı ile papara sıkça tercih edilebilir. Paparayı tavuklu yapmak için tavuk eti kullanacaksanız eğer tavukları haşşayıp didikleyin ve tavuk suyundan bir kenara ayırın. İşte papara tarifi...

PAPARA (EKMEK AŞI) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

* 50 gr tulum peyniri * 50 gr tereyağı * 2 ya da 3 dilim bayat ekmek * 1 domates * Tuz * 2 ya da 3 dal maydanoz * 1 kırmızı soğan * Karabiber * Yarım diş sarımsak

PAPARA (EKMEK AŞI) TARİFİ Soğanı ince ince doğrayın ve tereyağında kavurun. Sonrasında doğranmış domatesi ekleyin ve sos kıvamında pişirin. Karabiber ve tuz ile tatlandırın. Bayat ekmekleri ilave edin ve pişirmeyi sürdürün. Tulum peyniri üzerine rendeleyin. Sonrasında, ince kıyılmış maydanoz ile süsleyip servis yapın.

ETLİ ( KIYMALI-TAVUKLU ) PAPARA MALZEMELERİ * 1 baş beyaz soğan * 250 gr tereyağı * 1,5 bardak et suyu ( sıcak su ) * 1 tatlı kaşığı tuz * 1 çorba kaşığı salça * 5-6 dilim bayat ekmek * 1 tatlı kaşığı pulbiber * 1 kase sarımsaklı yoğurt * 2 sivri biber * 250 gr kıyma / haşlanmış tavuk eti

ETLİ ( KIYMALI-TAVUKLU ) PAPARA TARİFİ Eğer tavuk eti kullanacaksanız etleri haşlayın ve didikleyin. Tavuk suyundan kenara ayırın. Tereyağın yarısını tavaya alın ve piyazlık doğranmış beyaz soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. İnce kıyılmış biberleri ilave edin ardından birkaç dakika daha kavurun. Kıymayı veya dilimlenmiş tavuk etleri ilave edin, tuzunu ve baharatını ayarlayıp beraber kavurmaya devam edin. Etli harcın kavrulmasının son aşamasında salçayı ya da domates rendesini ilave edin, aromasını güçlendirin.