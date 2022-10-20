Paranızı ziyan etmeyin! En taze balık nasıl seçilir? Balık seçmenin püf noktaları

Omega-3 kaynağı balıklar hem çocukların hem de büyüklerin sağlığı için büyük önem taşıyor. Sonbahar ve kış aylarında her hafta balık tüketilmesi öneriliyor. Balıklara hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor. Ancak yenilen balığın lezzetini almak için taze olmasına dikkat etmek gerekiyor. Balık seçimine başkasına bırakmak sofrada hüsran yaşamanıza neden olabiliyor. Doğru yöntemler ile taze balık nasıl anlaşılır öğrendikten sonra hep taze balık yiyeceksiniz. BALIK UZUN SÜRE NASIL SAKLANIR? Balığın alınması ne kadar önemliyse saklanması da o kadar önemlidir. Sıcak ortamda bırakılırsa hızla bozulur ve kötü bir koku yayar.

Buzdolabının +5 dereceli hacminde 3 gün saklanabilir. Tek yıldızlı buzdolaplarının buzlukları 0 ile -5 C arasındadır, bu kısımda balıklar 14 gün saklanabilir.

Balıkların deep-freeze’ler de saklama süreleri değişiklik gösterebilir. Sardalya, hamsi gibi küçük boyutlardaki balıklar 3 ay, lüfer, çipura gibi 3 ile 4 adedi bir kilo gelen balıklar için bu süre 5 ile 6 ay olarak belirlenmiştir. 1 kilodan daha büyük balıkların ideal saklama süresi 6 ile 8 aydır. -25 C’lik “deep-freeze”lerde ise süre yaklaşık %50 artış gösterir.

Balıkları dondurucuya kaldırmadan önce temizlemek en iyi çözümdür. Fakat sardalya, gümüş ve hamsi gibi küçük balıklar için bu durum geçerli değildir. Bu balıkları temizlemeden dondurucuya koyabilirsiniz. Dondurucuya koyulan balık tüketilmek için çözdürüldükten sonra tekrar dondurulmamalıdır. Bu durum bakteri üremesine sebep olacaktır. Bu durumu önlemek için porsiyonlara bölerek dondurabilir ya da tüketeceğiniz kadarını çözdürebilirsiniz.

Balıkları dondurucuya koymadan önce porsiyonlara ayırın ve streç folyo ile ambalajlayın. Dilerseniz, folyonun üzerine balığın dondurulduğu tarihi ve cinsini içeren etiketler yapıştırabilirsiniz. Ambalajladığınız balıkları ilk olarak buzdolabının +5'lik bölümünde 1-2 saat kadar soğutun. Ardından balıkları derin dondurucu bölmesine koyabilirsiniz. Bu işlem sırasında derin dondurucuyu şoklama konumuna getirmeniz gerekir.

Balıkları çözmek için, iri balıkları ilk olarak buzdolabının normal bölmelerine alın ve bir gün dinlendirerek çözülmesini sağlayın. Haşlanmış küçük karidesleri çözmek için, direkt sıcak suyun içine atabilirsiniz. Balıkları dondurucuya koymadan önce üzerini hafifçe tuzlamak fayda sağlayacaktır. Tuz, balık etinin diriliğini daha uzun süre muhafaza eder.

Daha önce söylediğimiz gibi balıkları saklarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, çözülen balığı tekrar dondurmamaktır

TAZE BALIK NASIL SEÇİLİR?

GÖZLERİNE DİKKAT EDİN Taze balığın gözleri parlak ve dışa doğru bombeli olur. Balığın tazeliği gitmeye başladığında gözleri buğulanır ve sonrasında içeri doğru çökmeye başlar.

DERİSİ PARLAK OLMALI Taze balığın derisi de balık seçiminde oldukça önemlidir. Taze balıklar parlak ve gergin bir deriye sahiptir. Balıklar bayatlamaya başladığında, deri yüzeyindeki patlaklık azalır. Özellikle balığın karın tarafında ufak buruşmalar meydana gelir.

PARMAKLA BASTIRIN Taze balığı anlamanın bir diğer yolu ise parmakla derisine bastırmaktır. Eğer bastırdığınızda oluşan çukur hemen düzeliyorsa, balığın taze olduğu anlaşılır. Bayatlamış balıklarda çukur uzun süre kalır ve buruşukluk oluşur. Balığın parlaklığı tek başına yeterli sonuç vermez. Tezgahtaki balıklara sürekli su serpildiği için, parlak görünmeleri normaldir.

KUYRUĞUNA DİKKAT EDİN Taze balığı seçerken kafasından tutup kaldırdığınızda, kuyruğu aynı tepsideki gibi kalkar ve dimdik durur. Halbuki bayat balıkları bu şekilde kaldırırsanız, kuyruk kısımları aşağı doğru sarkıktır.