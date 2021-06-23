Partide üçlü ilişkiye giren Tristan Thompson'ı sevgilisi Khloe Kardashian affetmedi

Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson'ın katıldığı bir ev partisinde üç kadınla yatak odasına girdiğini ve yarım saat sonra üstü başı dağınık bir şekilde odadan çıktığı iddia edildi. Amerika basını iddiadan birkaç saat sonra çiftin ayrıldığını duyurdu.

Khloe Kardashian, partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini affetmedi

Kardashian ailesinin aşktan yana yüzü bir türlü gülmeyen ismi Khloe Kardashian, yine aldatıldı.

34 yaşındaki Khloe Kardashian, kendisini ikinci kez aldatan çocuğunun babası Tristan Thompson'ı bu kez affetmedi.

NBA’de oynayan basketbolcu Tristan Thompson ve Khloe Kardashian arasında daha önce de aldatma yüzünden sorunlar çıktı.

Ayrılık haberleri ile ilgili olarak magazin sitesi Page Six, çiftin Tristan'ın üç kadınla yatak odasında yarım saat geçirmesinden haftalar önce ayrıldıklarını iddia etti.