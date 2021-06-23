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  4. Partide üçlü ilişkiye giren Tristan Thompson'ı sevgilisi Khloe Kardashian affetmedi

Partide üçlü ilişkiye giren Tristan Thompson'ı sevgilisi Khloe Kardashian affetmedi

23.06.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce de adları skandallara karışan Khloe Kardashian ve sevgilisi Tristan Thompson yine ayrıldı. NBA'de top koşturan basketbolcu bu sefer katıldığı bir ev partisinde sevgilisi Khloe Kardashian'ı aldattı.

Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson'ın katıldığı bir ev partisinde üç kadınla yatak odasına girdiğini ve yarım saat sonra üstü başı dağınık bir şekilde odadan çıktığı iddia edildi. Amerika basını iddiadan birkaç saat sonra çiftin ayrıldığını duyurdu.

Khloe Kardashian, partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini affetmedi

Kardashian ailesinin aşktan yana yüzü bir türlü gülmeyen ismi Khloe Kardashian, yine aldatıldı.
34 yaşındaki Khloe Kardashian, kendisini ikinci kez aldatan çocuğunun babası Tristan Thompson'ı bu kez affetmedi.
NBA’de oynayan basketbolcu Tristan Thompson ve Khloe Kardashian arasında daha önce de aldatma yüzünden sorunlar çıktı.
Ayrılık haberleri ile ilgili olarak magazin sitesi Page Six, çiftin Tristan'ın üç kadınla yatak odasında yarım saat geçirmesinden haftalar önce ayrıldıklarını iddia etti.
Page Six'e konuşan bir kaynak, çiftin Instagram modeli Sydney Chase'nin Nisan ayında Tristan ile tek gecelik ilişki yaşadıktan sonra çiftin uzun süre küs kaldığını, daha sonra ayrıldığını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian
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