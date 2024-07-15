Pelin Akil paylaşmaya doyamadı! Her renkten bikiniyle poz verdi! "Eşin kıskanmıyor mu?"

Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile 2016 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Pelin Akil son dönemde özel hayatıyla gündeme geliyordu.
Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikiliden Anıl Altan, haklarında çıkan boşanma iddialarına dair sessizliğini bozmuştu.
Boşanma iddiasının ardından annesinin bile kendisini aradığını belirten oyuncu, "Çocuklar için okulla ilgili aşamadığımız bir şey vardı. Pelin o gün arkadaşına pedagog sormuştu. Haber 'boşanıyorlar ve çocuklar için pedagog arıyorlar' şekline dönüştü. Annem arıyor 'Anıl böyle bir şey var mı?' diye soruyor" ifadelerini kullanmıştı.
Düşman çatlatan ünlü çift, yoğun geçen sezonun ardından rotayı Yunanistan'a çevirdi. Komşu'da deniz ve güneşin tadını çıkaran ikiliden Akil, tatil pozlarını sosyal medyada yayımladı.
Pozlarını paylaşmaya doyamayan güzel isim her renkten bikiniyle poz verdi. Tatil karelerini paylaşmaya devam eden Akil beyaz bikinisiyle de pozlarını paylaştı.
Pelin Akil'e "Ne gerek var bu kadar göze sokmaya", "Bir şeylere inat gibi bu pozlar", "Eşin kıskanmıyor mu?", "Çok güzelsin" yorumları geldi.