Pelin Akil paylaşmaya doyamadı! Her renkten bikiniyle poz verdi! "Eşin kıskanmıyor mu?"

Boşanma iddiasının ardından annesinin bile kendisini aradığını belirten oyuncu, "Çocuklar için okulla ilgili aşamadığımız bir şey vardı. Pelin o gün arkadaşına pedagog sormuştu. Haber 'boşanıyorlar ve çocuklar için pedagog arıyorlar' şekline dönüştü. Annem arıyor 'Anıl böyle bir şey var mı?' diye soruyor" ifadelerini kullanmıştı.