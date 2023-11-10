HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Fiyatı 2 bin 999 TL'ye düştü! Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda fırsat

Fiyatı 2 bin 999 TL'ye düştü! Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda fırsat

10.11.2023 11:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenmeye karar verip bir türlü uygulamaya geçemeyenler buraya! İşe, yağlı yiyeceklerle aranıza mesafe koymanızı sağlayacak bir airfryer satın alarak başlayabilirsiniz. Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde! Sizin için yüksek kullanıcı memnuniyetiyle öne çıkan airfryerı inceledik.

Son yılların gözde mutfak ürünlerinden airfryerlar, sağlıklı beslenmeye adım atanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Daha az yağ ile sağlıklı ve lezzetli yiyecekler hazırlamayı sağlayan airfryerlar arasında bazı modeller kullanıcı dostu özellikleriyle ön plana çıkıyor. Cosori markasının airfryerı, çok satan modellerden biri olduğu gibi kullanıcılarından da tam not alıyor. Üstün malzeme kalitesi, WiFi özelliği, hoş tasarımı derken özellikleri saymakla bitmeyen airfyer, Günün Fırsatları kapsamında indirimde! Bu cihaz, bu fiyata kaçmaz; bizden söylemesi!

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak: COSORI XXL 5,5 Litre Airfryer

Adsız tasarım - 2023-11-10T114629.828

Öne çıkan özellikler

  • 5,5 litre hacmiyle kalabalık aileler için ideal.
  • Cihazı manuel olarak kontrol edebildiğiniz gibi akıllı telefonunuz üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz.
  • 11 önceden ayarlanmış program.
  • Büyük dokunmatik LED ekran.
  • Ön ısıtma ve sıcak tutma fonksiyonu: Ön ısıtma, gıda dokusunu gözle görülür şekilde iyileştiren gelişmiş bir özelliktir.
  • Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
  • Yapışmaz kızartma sepetleri (FDA ve PFOA içermez).
  • %85’e varan daha az yağ gereksinimi.
  • VeSync uygulamasında 100 orijinal tarif bulunuyor, seçtiğinizde otomatik olarak önerilern ayarlarda pişirme işlemi başlıyor.
  • Akıllı telefonunuza indireceğiniz VeSync uygulamasına daha sonra denemek için beğendiğiniz farklı tarifleri kaydedebiliyorsunuz.
  • COSORI hayat boyunca destek sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "2022 Kasım ayında almıştık, 4 aydır kullanıyoruz çok memnunuz. Et, tavuk patates denedik hepsi hızlı bir şekilde çok güzel oldu. Hem zamandan hem paradan tasarruf diyebilirim."

  • "Biz 4 kişilik bir aileyiz. Büyüklüğü bizim için ideal, sepetlerinin yanmaz yapışmaz olması harika. Bu sayede temizliği çok kolay oluyor, sağlamlığı ve kalitesi zaten tartışılmaz."
Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Berber masrafına son! Braun saç ve sakal şekillendiricide %50 indirim

Berber masrafına son! Braun saç ve sakal şekillendiricide %50 indirim

 Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

 Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

 Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı! O boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı! O boxer setini sizin için inceledik

 Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

 Renkli ve beyaz çamaşırları ayırma zahmetine son! Çok satan o ürünü inceledik

Renkli ve beyaz çamaşırları ayırma zahmetine son! Çok satan o ürünü inceledik

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yağsız fritöz
İş birliği İçerikleri
Renkli ve beyaz çamaşırları ayırma zahmetine son! Çok satan o ürünü inceledik

Renkli ve beyaz çamaşırları ayırma zahmetine son! Çok satan o ürünü inceledik

Düzen tutkunlarının bayılacağı organizerler burada!

Düzen tutkunlarının bayılacağı organizerler burada!

Yüksek ses kalitesi, üstün teknolojik özellikler... HyperX kulaklıkta fırsat

Yüksek ses kalitesi, üstün teknolojik özellikler... HyperX kulaklıkta fırsat

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Berber masrafına son! Braun saç ve sakal şekillendiricide %50 indirim

Berber masrafına son! Braun saç ve sakal şekillendiricide %50 indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Tümünü Gör
Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı! O boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı! O boxer setini sizin için inceledik

Pamuklara sarmalanmış gibi hissedeceksiniz!

Pamuklara sarmalanmış gibi hissedeceksiniz!

Akıllı cihazında bluetooth olmayanlar buraya! En iyi bluetooth adaptörleri seçtik

Akıllı cihazında bluetooth olmayanlar buraya! En iyi bluetooth adaptörleri seçtik

Burnunuz tıkandıysa açmak çok kolay! İşte en iyi burun aspiratörleri

Burnunuz tıkandıysa açmak çok kolay! İşte en iyi burun aspiratörleri

Seyahat severlerin bir numaralı tercihi! 1500 TL'ye varan indirim

Seyahat severlerin bir numaralı tercihi! 1500 TL'ye varan indirim

Tümünü Gör
Seyahat severlerin bir numaralı tercihi! 1500 TL'ye varan indirim

Seyahat severlerin bir numaralı tercihi! 1500 TL'ye varan indirim

Dayanıklı, fonksiyonel, konforlu! Samsonite sırt çantasında indirim

Dayanıklı, fonksiyonel, konforlu! Samsonite sırt çantasında indirim

İster temizlikte ister saç bakımında ister salatalarda kullanın! İşte en iyi elma sirkeleri

İster temizlikte ister saç bakımında ister salatalarda kullanın! İşte en iyi elma sirkeleri

Kamp severler, bu liste sizin için!

Kamp severler, bu liste sizin için!

Ağırlık kaldırırken performansınızı artıracak en iyi ağırlık strapleri

Ağırlık kaldırırken performansınızı artıracak en iyi ağırlık strapleri

Sezona damgasını vuran UGG modellerini sizin için bir araya getirdik

Sezona damgasını vuran UGG modellerini sizin için bir araya getirdik

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Renkli ve beyaz çamaşırları ayırma zahmetine son! Çok satan o ürünü inceledik

Renkli ve beyaz çamaşırları ayırma zahmetine son! Çok satan o ürünü inceledik

Düzen tutkunlarının bayılacağı organizerler burada!

Düzen tutkunlarının bayılacağı organizerler burada!

Yüksek ses kalitesi, üstün teknolojik özellikler... HyperX kulaklıkta fırsat

Yüksek ses kalitesi, üstün teknolojik özellikler... HyperX kulaklıkta fırsat

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Berber masrafına son! Braun saç ve sakal şekillendiricide %50 indirim

Berber masrafına son! Braun saç ve sakal şekillendiricide %50 indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Google'dan 10 Kasım'da siyah kurdele

Google'dan 10 Kasım'da siyah kurdele

Fiyatı düştü! Gamerlardan tam not alan HyperX kulaklık indirimde

Yüksek ses kalitesi, üstün teknolojik özellikler... HyperX kulaklıkta fırsat

Bu kez katil bir robot! Sebze kolisi sandığı adamı ezerek öldürdü

Katil robot! Sebze kolisi sandı, ezerek öldürdü

Braun BT 7340 yarı fiyatına düştü! Saç ve sakal stilinizi ortaya çıkarmanın şimdi tam zamanı

Berber masrafına son! Braun saç ve sakal şekillendiricide %50 indirim

ABD medyası yazdı: 'Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak hastaneye kaldırıldı'

ABD medyası yazdı: "Woz" hastaneye kaldırıldı

Hızlı, etkili, pratik temizlik onunla mümkün! Dreame R20 Kablosuz Dikey Süpürge'yi sizin için inceledik

Hızlı, etkili, pratik temizlik onunla mümkün!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.