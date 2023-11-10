Fiyatı 2 bin 999 TL'ye düştü! Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda fırsat

Son yılların gözde mutfak ürünlerinden airfryerlar, sağlıklı beslenmeye adım atanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Daha az yağ ile sağlıklı ve lezzetli yiyecekler hazırlamayı sağlayan airfryerlar arasında bazı modeller kullanıcı dostu özellikleriyle ön plana çıkıyor. Cosori markasının airfryerı, çok satan modellerden biri olduğu gibi kullanıcılarından da tam not alıyor. Üstün malzeme kalitesi, WiFi özelliği, hoş tasarımı derken özellikleri saymakla bitmeyen airfyer, Günün Fırsatları kapsamında indirimde! Bu cihaz, bu fiyata kaçmaz; bizden söylemesi!

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak: COSORI XXL 5,5 Litre Airfryer

Öne çıkan özellikler

5,5 litre hacmiyle kalabalık aileler için ideal.

Cihazı manuel olarak kontrol edebildiğiniz gibi akıllı telefonunuz üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz.

11 önceden ayarlanmış program.

Büyük dokunmatik LED ekran.

Ön ısıtma ve sıcak tutma fonksiyonu: Ön ısıtma, gıda dokusunu gözle görülür şekilde iyileştiren gelişmiş bir özelliktir.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Yapışmaz kızartma sepetleri (FDA ve PFOA içermez).

%85’e varan daha az yağ gereksinimi.

VeSync uygulamasında 100 orijinal tarif bulunuyor, seçtiğinizde otomatik olarak önerilern ayarlarda pişirme işlemi başlıyor.

Akıllı telefonunuza indireceğiniz VeSync uygulamasına daha sonra denemek için beğendiğiniz farklı tarifleri kaydedebiliyorsunuz.

COSORI hayat boyunca destek sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"2022 Kasım ayında almıştık, 4 aydır kullanıyoruz çok memnunuz. Et, tavuk patates denedik hepsi hızlı bir şekilde çok güzel oldu. Hem zamandan hem paradan tasarruf diyebilirim."

"Biz 4 kişilik bir aileyiz. Büyüklüğü bizim için ideal, sepetlerinin yanmaz yapışmaz olması harika. Bu sayede temizliği çok kolay oluyor, sağlamlığı ve kalitesi zaten tartışılmaz."

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