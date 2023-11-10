Fiyatı 2 bin 999 TL'ye düştü! Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda fırsat

Son yılların gözde mutfak ürünlerinden airfryerlar, sağlıklı beslenmeye adım atanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Daha az yağ ile sağlıklı ve lezzetli yiyecekler hazırlamayı sağlayan airfryerlar arasında bazı modeller kullanıcı dostu özellikleriyle ön plana çıkıyor. Cosori markasının airfryerı, çok satan modellerden biri olduğu gibi kullanıcılarından da tam not alıyor. Üstün malzeme kalitesi, WiFi özelliği, hoş tasarımı derken özellikleri saymakla bitmeyen airfyer, Günün Fırsatları kapsamında indirimde! Bu cihaz, bu fiyata kaçmaz; bizden söylemesi!
Öne çıkan özellikler
Kullanıcılar ne diyor?
"2022 Kasım ayında almıştık, 4 aydır kullanıyoruz çok memnunuz. Et, tavuk patates denedik hepsi hızlı bir şekilde çok güzel oldu. Hem zamandan hem paradan tasarruf diyebilirim."
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