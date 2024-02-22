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  4. Pınar Altuğ süper minisiyle poz verdi! "Beni ne yaparsan yap 0 beden olamam"

Pınar Altuğ süper minisiyle poz verdi! "Beni ne yaparsan yap 0 beden olamam"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.02.2024 08:51 | Son Güncelleme:
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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ süper minisiyle poz verdi. Güzelliğiyle ve fit görünümüyle dikkat çeken güzel oyuncu "Pandemiden kısa bir süre önce aralıklı oruca geçtim" diyerek sırrını da paylaştı.

Şu sıralar Emre Kınay ile birlikte bir oyunda yer alan Pınar Altuğ, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Süper mini eteğiyle ve fit görünümüyle poz veren Altuğ eski fotoğrafının gündem olması ve 'Hiç değişmiyor' şekline yorumlar için şunları söyledi:

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ESTETİK AÇIKLAMASI

"Yaş alıyoruz. İyi yaş almaya çalışıyorum. Genç görünme çabam yok. Kendime iyi bakmaya ve sağlıklı olmaya çalışıyorum. Sadece fiziki güzellik değil, içeriyi de iyi beslemeye çalışıyorum. Ruhen de iyiyim. Güzel bir evliliğim ve çok tatlı bir çocuğum var. İşim ve arkadaşlarım hayatımda. Vefalı biriyimdir. Bana zarar verecek ve mutsuz edecek insanlara mesafeli oluyorum. Bana negatif enerji veren insanlardan vazgeçtim."

Oyuncu, “Beslenmenize nasıl dikkat ediyorsunuz?” sorusuna, “2020’den beri yani pandemiden kısa bir süre önce aralıklı oruca geçtim. Sakatat hariç her şeyi yerim” yanıtını verdi.

Son dönemde erkek sanatçıların estetik ve botoks yaptırmasına Altuğ, “Herkes kendini iyi görmek ister. Dolgu kısmını kamera çok güzel gösteriyor. Hepsi kameradan net görünüyor. Devamlı seyirci karşısında olan oyuncunun yapmaması gerekiyor." dedi.

Pınar Altuğ ayrıca kendisine yaptırdığı estetikleri de şu sözlerle açıkladı:

"İlk botoksumu 35 yaşında yapmıştım. Şimdi 25 yaşında yaptırıyorlar. Bence 25 yaş için erken... Burnum yapılı, yüzümde ufak tefek değişikler var sadece... Yapmayı çok sevmiyorum. Mesela çok zayıflık moda olmaya başladı. Beni ne yaparsan yap 0 beden olamam. Omzum geniş olduğu için beni istediğin kadar zayıflat incecik kadın olamam. Zaten ben böyle iyiyim” diye konuştu.

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