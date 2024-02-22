Pınar Altuğ süper minisiyle poz verdi! "Beni ne yaparsan yap 0 beden olamam"

"Yaş alıyoruz. İyi yaş almaya çalışıyorum. Genç görünme çabam yok. Kendime iyi bakmaya ve sağlıklı olmaya çalışıyorum. Sadece fiziki güzellik değil, içeriyi de iyi beslemeye çalışıyorum. Ruhen de iyiyim. Güzel bir evliliğim ve çok tatlı bir çocuğum var. İşim ve arkadaşlarım hayatımda. Vefalı biriyimdir. Bana zarar verecek ve mutsuz edecek insanlara mesafeli oluyorum. Bana negatif enerji veren insanlardan vazgeçtim."