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  4. Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü liseli oldu! Mezuniyet partisine damga vurdular

Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü liseli oldu! Mezuniyet partisine damga vurdular

11.06.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ, bu rolle hafızalara kazındı. Çocuklar Duymasın ile şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, magazin gündeminde en çok boy gösteren ünlü isimlerden olmaya devam ediyor. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızları Su büyüdü de ortaokuldan mezun oldu. Pınar Altuğ kızının mezuniyet partisinde gönlünce eğlendi.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızları Su büyüdü de ortaokuldan mezun oldu. Pınar Altuğ kızının mezuniyet partisinde gönlünce eğlendi.

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'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ, bu rolle hafızalara kazındı. Çocuklar Duymasın ile şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, magazin gündeminde en çok boy gösteren ünlü isimlerden olmaya devam ediyor.

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12 Nisan 2008 tarihinde kendisinden 9 yaş büyük olan meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ kısa süre sonra da anne olmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden Su adını verdikleri bir kızları olmuştu.

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MUTLULUKLARINI HAYRANLARIYLA PAYLAŞTI

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, sosyal medyada yaptıkları paylaşımla mutluluklarını hayranlarına duyurdu. Ünlü çiftin kızları Su, ortaokuldan mezun oldu. Ünlü oyuncu aile pozunu, 'Yolun açık olsun güzel kızım' notuyla paylaştı.

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Güzelliğiyle ve babasına benzerliğiyle dikkat çeken Su Atacan'ın mezuniyet partisinden paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ'un mutlu aile pozuna beğeni yağdı.
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'Mezuniyet hatırası' fotoğrafı çekilen Atacan ailesinin pozuna anne-kızın güzelliği ve zarafeti damga vurdu.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
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