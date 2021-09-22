Pis Yedili'nin Alice'i, estetikle bambaşka biri oldu!

Başrollerini Eda Ece, Kadir Doğulu gibi isimlerin paylaştığı Pis Yedili dizisinde canlandırdığı 'Alice' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran 32 yaşındaki Ecem Karavus, estetikle bambaşka birine dönüştü.
ECEM KARAVUS'UN SON HALİ:
Ecem Karavus, 9 Nisan 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Genç oyuncu, çocukken ailesinin İstanbul'dan taşınmasıyla, Antalya'da büyüdü.
Üniversite eğitimi için yeniden İstanbul'a dönen Karavus, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünde okurken, okulu dondurdu.
Çocukluk yıllarında çeşitli gazete reklamlarında yer alan Ecem Karavus, İstanbul'a dönünce, yıllar önce çalıştığı ajans ona yeniden ulaşarak iş teklif etti.
Pis Yedili dizisinde 'Alice' karakterine hayat vererek tanınan Karavus, sonrasında da birçok projede yer aldı.
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