Pişirmeden kışlık domates sosu nasıl yapılır? Kışlık domates ne zaman yapılır?

Domatesin en olgun olduğu dönemde, ağustos ayındayız. Domates sosu yapmak için yalnızca domates, sıcak su ve slikon muffin kaplarına ihtiyaç var. Hazırladığınız domates soslarını isterseniz tek poşet halinde isterseniz toplu halde derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. İşte domates sosu tarifi...

PİŞİRMEDEN DOMATES SOSU YAPIMI

MALZEMELER: * İstediğiniz kadar domates * Silikon muffin kapları * Sıcak su

İşe domatesleri güzelce yıkayarak başlayalım. Bir tencerenin içine su koyun ve kaynatmaya başlayın. Sonrasında domatesleri alın ve bıçak yardımıyla domateslerin altına artı şeklinde çizgiler atın.

Domatesleri 5 dakika boyunca kaynar suya bekletin, sonrasında domatesleri kepçe yardımıyla başka bir kaba alın. Bu şekilde domatesler daha hızlı soyulur. Domatesleri suda bekletmek istemiyorsanız direkt olarak rendelemeyi de deneyebilirsiniz.

Domatesleri mutfak robotundan geçirerek püre haline getirin. Silikon muffin kaplarınıza domates püresini yerleştirin. Sonrasında kapları derin dondurucuya atın ve donmasın bekleyin.