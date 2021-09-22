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Pizza nasıl yapılır? Pizza malzemeleri neler? İşte pizza yapımının püf noktaları...

22.09.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basit adımlarla leziz bir pizza yapmak mümkün. İtalyan mutfağına ait olan pizzaya birçok ürün ekleyebilir. Aynı zamanda nefis lezzetlerden biri olan pizza malzemelerini isteğe göre tercih edebilirsiniz. Haberimizde karışık pizza tarifini ve pizzanın püf noktalarını derledik. Şimdiden afiyet olsun...

Pizzayı hazırlarken hamurun kıvamının tutması oldukça önemli. Bunun için hamurun su ve sütünün ılık olması gerekiyor. Kışın mayalandırma yapmaya çalışıyorsanız hafif ısıtılmış fırının içinde, fırın kapalı bir şekilde de mayalandırabilirsiniz. Pizza için kullanacağınız kaşar peyniri rendeledikten sora buzluğa koyun. Böylece peynirler yanmaz ve nefis bir şekilde erir. Hamuru pişirmeye başlamadan önce hamurun her yerini çatallamayı unutmayın.

PİZZA MALZEMELERİ

Hamuru için: * 1 çay bardağı ılık süt * 5,5 su bardağı un * 2 çay kaşığı instant maya * 6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı * 1 yemek kaşığı toz şeker * 1 tatlı kaşığı tuz * 2 su bardağı ılık su
Sosu için: * 3 adet büyük boy domates * 1 çay kaşığı tuz * 2 diş rendelenmiş sarımsak * 4 yemek kaşığı zeytinyağı * 1 çay kaşığı kuru kekik (isteğe bağlı) * 1 çay kaşığı karabiber * 1 tatlı kaşığı domates salçası * 1 çay kaşığı toz şeker
Üzeri için: * 200 gram rendelenmiş kaşar peyniri * 100 gram mantar (doğranmış) * 150 gram sucuk (incecik dilimlenmiş) * 2 adet kırmızı kapya biber (doğranmış)

PİZZA TARİFİ

PİZZA TARİFİ
Bir kaba ılık su, toz şeker, zeytinyağı ve mayayı koyup güzelce karıştırın. Sonrasında karışımın üzerine azar azar un ekleyin. Unun fazla olmamasına dikkat edin, karışımı yoğurmaya başlayın. Bu sırada içine tuz koyun ve ele yapışmayan hamur elde edin. Hamuru streç film veya nemli bezle hava almayacak şekilde kapatın ve oda sıcaklığında 40 dakika mayalanması için bekletin.
Hamur mayalanırken sosunu hazırlamak için kolları sıvayın. Sos tenceresinin içerisine zeytinyağını ve sarımsakları alın, hafifçe soteleyin. Domates salçasını ve rendelenmiş domatesi üstüne ekleyin. Karıştırarak pişirin ve şeker ilave edin.
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