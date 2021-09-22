Pizza nasıl yapılır? Pizza malzemeleri neler? İşte pizza yapımının püf noktaları...

Pizzayı hazırlarken hamurun kıvamının tutması oldukça önemli. Bunun için hamurun su ve sütünün ılık olması gerekiyor. Kışın mayalandırma yapmaya çalışıyorsanız hafif ısıtılmış fırının içinde, fırın kapalı bir şekilde de mayalandırabilirsiniz. Pizza için kullanacağınız kaşar peyniri rendeledikten sora buzluğa koyun. Böylece peynirler yanmaz ve nefis bir şekilde erir. Hamuru pişirmeye başlamadan önce hamurun her yerini çatallamayı unutmayın.