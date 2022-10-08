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  4. Poyraz Karayel'in Sinan'ıydı! O artık yakışıklı bir delikanlı

Poyraz Karayel'in Sinan'ıydı! O artık yakışıklı bir delikanlı

08.10.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı büyüdü, kocaman oldu. Ataberk Mutlu'nun son halini görenler şaşkına döndü.

Ataberk Mutlu ilk olarak Haluk Bilginer, İnci Türkay ve Aysun Kayacı'nın rol aldığı Cuma'ya Kalsa dizisinde karşımıza çıktı. 4 yaşındayken seçmelere katılan ve burada kendisine sorulan soruya verdiği zeki cevap sonrası oyuncu olarak seçilen Ataberk Mutlu son haliyle şaşırttı.

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Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğlunu canlandıran Ataberk Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

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Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler yaşını bir hayli merak ediyor.

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Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.

Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.
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