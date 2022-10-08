Poyraz Karayel'in Sinan'ıydı! O artık yakışıklı bir delikanlı

Ataberk Mutlu ilk olarak Haluk Bilginer, İnci Türkay ve Aysun Kayacı'nın rol aldığı Cuma'ya Kalsa dizisinde karşımıza çıktı. 4 yaşındayken seçmelere katılan ve burada kendisine sorulan soruya verdiği zeki cevap sonrası oyuncu olarak seçilen Ataberk Mutlu son haliyle şaşırttı.

Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı.

Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğlunu canlandıran Ataberk Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler yaşını bir hayli merak ediyor.