Protestolar arttı, ülkeden böyle kaçtı! Madagaskar birbirine girdi: 22 kişi hayatını kaybetti

Madagaskar’da su ve elektrik kesintileriyle başlayan halk protestoları büyüyerek hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Ordu içinden de destek gören eylemler sonrası Cumhurbaşkanı Rajoelina, anayasanın korunması çağrısı yaptı. Ancak güvenlik gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Rajoelina, Fransız askeri uçağıyla ülkeyi terk etti.

Çiğdem Sevinç

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülkede haftalardır süren hükümet karşıtı protestolar ve darbe söylentilerinin ortasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki krizin çözümünün "anayasanın korunması ve saygı gösterilmesinden" geçtiğini belirtti.

Rajoelina, sosyal medyadan paylaşılan ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu sorunların çözümü için tek bir çıkış yolu var. O da yürürlükteki anayasaya saygı göstermektir." ifadelerini kullandı.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Cumhurbaşkanı Rajoelina, "Ülkemizin birliğini korumak ve bu krizden çıkmak için diyaloğa açık olmalıyız." diyerek, ulusal birlik çağrısını yineledi.

Rajoelina, güvenlik gerekçesiyle "güvenli bir bölgede" bulunduğunu doğruladı ancak nerede olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.

NE OLMUŞTU?

Madagaskar'da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, kısa sürede Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın istifasının talep edildiği hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Ekonomik sıkıntıların derinleştiği ülkede halkın tepkisi büyürken, gösterilerde kamu binaları hedef alınmış, bazı bölgelerde ordu birlikleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

