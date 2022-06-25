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  4. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "

25.06.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci'ye gelen "Kocam gay gibi. İlişkiden sonra sıra bende diyor. Bana karım de, sert ol diyor. Ne yapacağım?" sorusu şaşkına çevirdi.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocam gay gibi. İlişkiden sonra sıra bende diyor. Bana karım de, sert ol diyor. Ne yapacağım?" sorusuna yanıt verdi.

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Esra Ezmeci, "Siz cinsel yaşam dışında da eşinizle konuşun. Tüm gerçek durumları size anlatabileceğini, gerekirse birlikte çift terapisine gidebileceğinizi söyleyebilirsiniz. Direkt şüphelendiğiniz durumu söylediğiniz zaman inkar etmesi çok yüksek bir ihtimal. En doğrusu daha ılımlı yaklaşıyor olmaktır." yanıtını verdi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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