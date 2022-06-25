Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocam gay gibi. İlişkiden sonra sıra bende diyor. Bana karım de, sert ol diyor. Ne yapacağım?" sorusuna yanıt verdi.

Esra Ezmeci, "Siz cinsel yaşam dışında da eşinizle konuşun. Tüm gerçek durumları size anlatabileceğini, gerekirse birlikte çift terapisine gidebileceğinizi söyleyebilirsiniz. Direkt şüphelendiğiniz durumu söylediğiniz zaman inkar etmesi çok yüksek bir ihtimal. En doğrusu daha ılımlı yaklaşıyor olmaktır." yanıtını verdi.