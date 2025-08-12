SPOR

Rakamlar korkunç! 4 büyüklerden dev zarar... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 hesap dönemine ait faaliyet raporunu KAP'a bildirdi. Açıklanan raporlarda tüm kulüpler zarar açıklarken, rakamlar dikkat çekti. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 hesap dönemine ait faaliyet raporunu açıkladı.

"Dört büyükler"in tamamı zarar açıklarken rakamlar şöyle:

FENERBAHÇE

764 MİLYON TL

GALATASARAY

886 MİLYON TL

BEŞİKTAŞ

1.27 MİLYAR TL

TRABZONSPOR

1.57 MİLYAR TL

