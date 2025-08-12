Rakamlar korkunç! 4 büyüklerden dev zarar... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...
Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 hesap dönemine ait faaliyet raporunu KAP'a bildirdi. Açıklanan raporlarda tüm kulüpler zarar açıklarken, rakamlar dikkat çekti. İşte detaylar...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum