Ramazan ayının enerji kaynağına yoğun ilgi: Üretiminde artış yaşanıyor! Tok tutan bu besin sahur sofralarının vazgeçilmezi

Tahin, hem tok tutması hem de vücudun gün boyunca ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlaması nedeniyle Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Hammaddesi susam olan tahin, Van’da doğal olarak üretiliyor. Özellikle tok tutma özelliği nedeniyle sahur sofralarının vazgeçilmez ürünü olan tahinin üretiminde Ramazan öncesi büyük artış yaşanıyor. Van’da Ramazan ayı öncesi aylık 3 ton üretilen doğal tahin, Ramazan ayı içerisinde yaklaşık 20 ton üretiliyor. Van’da üretim yapan firma tahini hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiyor.