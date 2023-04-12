Ramazan Bayramı yaklaşıyor! İşte ChatGPT'ye göre, bayram tatilini fırsat bilip gidebileceğiniz yerler...

1. İSTANBUL

İstanbul, Türkiye'nin en popüler turistik yerlerinden biridir. Tarihi yerleri, müzeleri, boğaz manzarası, lezzetli yemekleri ve alışveriş olanakları ile tatilciler için mükemmel bir yerdir. Ayasofya, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı, Sultanahmet Camii ve Taksim Meydanı gibi önemli turistik yerleri ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, Boğaz'da bir tekne turu yaparak şehrin güzelliklerini keşfedebilirsiniz.