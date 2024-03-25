Ramazanın 15. günü iftar menüsü: 'İftara ne pişirsem?' diyenlere pratik tarifler!

'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' sorularına yanıt arıyorsanız hazır oluşturulan iftar menülerinden faydalanabilirsiniz. Ramazanın 15. gününde iftara yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız hem lezzetli hem de doyurucu ramazan menüsü tam size göre. 25 Mart Pazartesi iftar menüsünde mantar çorbası, zeytinyağlı taze fasülye, cevizli erişte, cacık, yeşil salata, ramazan şerbeti ve haşhaşlı revani tatlısı tarifleri yer alıyor.
Malzemeler;
Üzeri için;
Tarif; İlk olarak mantarları yıkayın ve ardından minik bir şekilde doğrayın.Soğanları ince ince doğrayın.Tencerede yağı ısıtın ve içine soğanları ilave edip kavurun.Soğanların rengi pembeleşince içine mantarları ekleyin.Mantarları sulanana kadar tencerede çevirin.Şimdi unu ilave edin ve yaklaşık 2 dakika kavurun.Ardından sıcak suyu, karabiberi ve tuzu tencereye alıp kaynamaya bırakın.Su kaynadıktan sonra sütü ekleyin ve süt kaynayana kadar karıştırın.Çorba kaynadıktan sonra altını kısın ve 10 dakika pişmeye bırakın.Üzerine tereyağı eriterek servis yapabilirsiniz.
Malzemeler;
Malzemeler;
Tarif; İlk olarak erişteyi haşlayın. Erişte piştikten sonra süzün. Tereyağını bir tavada eritin ve eriştenin üzerine döküp harmanlayın. Servis tabağına aldığınız eriştenin üzerine dövülmüş cevizi ve kaşar peynirini serpiştirin.
Malzemeler;
Tarif; Salatalıkları bol suyla yıkayarak kabuklarını soyun.İster rende isterseniz küçük küpler halinde salatalığı doğrayın.Yoğurdu ve soğuk suyu homojen bir şekilde karıştırıp kıvam verin.Ezilmiş veya rendelenmiş sarımsağı yoğurdun içine atın.Tuzunu ekleyerek üzerini dereotu, nane ve zeytinyağ ile süsleyin.Dilerseniz içine buz da atarak ferah bir ara öğün olarak tüketebilirsiniz.
Malzemeler;
Sosu için;
Tarif; Tüm yeşillik olan malzemeleri yıkayın ve suyunu süzdürün. Dilediğiniz büyüklükte doğrayın.Domatesleri 4’e bölüp salatanıza ekleyin,mısırı ve cevizi de ilave edin.Bir kasede zeytinyağı,limon suyu,nar ekşisi ve tuzu güzelce karıştırın.Salatanızı yiyeceğiniz zaman sosunu dökün ve karıştırın