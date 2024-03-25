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    4. Ramazanın 15. günü iftar menüsü: 'İftara ne pişirsem?' diyenlere pratik tarifler!

    Ramazanın 15. günü iftar menüsü: 'İftara ne pişirsem?' diyenlere pratik tarifler!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    25.03.2024 11:26
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    Ramazan ayının ilk yarısı biterken menü fikirleri de hız kesmeden araştırılmaya devam ediyor. Müslüman vatandaşların oruç ibadetini yerine getirdiği ramazan ayında hazır menüler oldukça kurtarıcı oluyor. Eğer siz de 'İftara ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız bu birbirinden lezzetli ve pratik tariflerle dolu ramazan menüsünü deneyebilirsiniz. İşte ramazanın 15. gününe özel hazırlanan menü fikri ve detaylı tarifler...

    'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' sorularına yanıt arıyorsanız hazır oluşturulan iftar menülerinden faydalanabilirsiniz. Ramazanın 15. gününde iftara yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız hem lezzetli hem de doyurucu ramazan menüsü tam size göre. 25 Mart Pazartesi iftar menüsünde mantar çorbası, zeytinyağlı taze fasülye, cevizli erişte, cacık, yeşil salata, ramazan şerbeti ve haşhaşlı revani tatlısı tarifleri yer alıyor.

    Yerel Seçim 2024

    RAMAZANIN 15. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

    MANTAR ÇORBASI

    MANTAR ÇORBASI

    Malzemeler;

    • 10 adet kültür mantarı
    • Bir su bardağı süt
    • Bir litre sıcak su
    • 2 yemek kaşığı un
    • Bir adet soğan
    • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
    • Karabiber
    • Tuz

    Üzeri için;

    • Tereyağı

    Tarif; İlk olarak mantarları yıkayın ve ardından minik bir şekilde doğrayın.Soğanları ince ince doğrayın.Tencerede yağı ısıtın ve içine soğanları ilave edip kavurun.Soğanların rengi pembeleşince içine mantarları ekleyin.Mantarları sulanana kadar tencerede çevirin.Şimdi unu ilave edin ve yaklaşık 2 dakika kavurun.Ardından sıcak suyu, karabiberi ve tuzu tencereye alıp kaynamaya bırakın.Su kaynadıktan sonra sütü ekleyin ve süt kaynayana kadar karıştırın.Çorba kaynadıktan sonra altını kısın ve 10 dakika pişmeye bırakın.Üzerine tereyağı eriterek servis yapabilirsiniz.

    ZEYTİNYAĞLI TAZE FASÜLYE

    ZEYTİNYAĞLI TAZE FASÜLYE

    Malzemeler;

    • 600 gram taze fasulye
    • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
    • 1 adet büyük boy kuru soğan
    • 2 diş sarımsak
    • 3 adet orta boy domates (etli ve sulu)
    • 1 su bardağı sıcak su
    • 1 tatlı kaşığı toz şeker
    • 2 çay kaşığı tuz

    CEVİZLİ ERİŞTE

    CEVİZLİ ERİŞTE

    Malzemeler;

    • 3 bardak erişte
    • 2 yemek kaşığı tereyağı
    • Dövülmüş ceviz
    • Bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

    Tarif; İlk olarak erişteyi haşlayın. Erişte piştikten sonra süzün. Tereyağını bir tavada eritin ve eriştenin üzerine döküp harmanlayın. Servis tabağına aldığınız eriştenin üzerine dövülmüş cevizi ve kaşar peynirini serpiştirin.

    CACIK

    CACIK

    Malzemeler;

    • 2 su bardağı tam yağlı yoğurt
    • 1 su bardağı soğuk su
    • 4 adet orta boy salatalık
    • 2 diş sarımsak
    • İsteğe göre dereotu
    • Tuz, kuru nane ve zeytinyağı

    Tarif; Salatalıkları bol suyla yıkayarak kabuklarını soyun.İster rende isterseniz küçük küpler halinde salatalığı doğrayın.Yoğurdu ve soğuk suyu homojen bir şekilde karıştırıp kıvam verin.Ezilmiş veya rendelenmiş sarımsağı yoğurdun içine atın.Tuzunu ekleyerek üzerini dereotu, nane ve zeytinyağ ile süsleyin.Dilerseniz içine buz da atarak ferah bir ara öğün olarak tüketebilirsiniz.

    MISIRLI YEŞİL SALATA

    MISIRLI YEŞİL SALATA

    Malzemeler;

    • 1 adet küçük kıvırcık veya marul
    • 4-5 adet çeri domates
    • 4 dal yeşil soğan
    • Yarım demet roka
    • Yarım demet maydanoz
    • 1 kutu mısır
    • Dilediğiniz kadar iri dövülmüş ceviz

    Sosu için; 

    • Yarım çay bardağı zeytinyağı
    • 3 kaşık nar ekşisi
    • Yarım limon suyu
    • Tuz

    Tarif; Tüm yeşillik olan malzemeleri yıkayın ve suyunu süzdürün. Dilediğiniz büyüklükte doğrayın.Domatesleri 4’e bölüp salatanıza ekleyin,mısırı ve cevizi de ilave edin.Bir kasede zeytinyağı,limon suyu,nar ekşisi ve tuzu güzelce karıştırın.Salatanızı yiyeceğiniz zaman sosunu dökün ve karıştırın

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