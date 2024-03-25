Ramazanın 15. günü iftar menüsü: 'İftara ne pişirsem?' diyenlere pratik tarifler!

MANTAR ÇORBASI

Malzemeler;

10 adet kültür mantarı

Bir su bardağı süt

Bir litre sıcak su

2 yemek kaşığı un

Bir adet soğan

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber

Tuz

Üzeri için;

Tereyağı

Tarif; İlk olarak mantarları yıkayın ve ardından minik bir şekilde doğrayın.Soğanları ince ince doğrayın.Tencerede yağı ısıtın ve içine soğanları ilave edip kavurun.Soğanların rengi pembeleşince içine mantarları ekleyin.Mantarları sulanana kadar tencerede çevirin.Şimdi unu ilave edin ve yaklaşık 2 dakika kavurun.Ardından sıcak suyu, karabiberi ve tuzu tencereye alıp kaynamaya bırakın.Su kaynadıktan sonra sütü ekleyin ve süt kaynayana kadar karıştırın.Çorba kaynadıktan sonra altını kısın ve 10 dakika pişmeye bırakın.Üzerine tereyağı eriterek servis yapabilirsiniz.