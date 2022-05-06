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Ray J yıllar sonra Kim Kardashian ile olan seks kasedi hakkında itirafta bulundu

06.05.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian ile çektiği seks kasedi hakkında konuşan ilk kez konuşan Ray J olay bir iddiada bulundu. Ray J ikincisi de olduğu söylenen kasedi kendisinin sızdırmadığını dile getirerek çekimlerin ve yayınlanma aşamalarının anlaşarak ve sözleşmeyle gerçekleştirdiklerini iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde ikinci seks kasedi olduğu iddialarıyla gündeme gelen Kim Kardashian Ray J'i suçlamıştı. Ray J yıllar sonra açıklama yaptı ve kasedi kendisinin sızdırmadığını ve adının kötüye kullanıldığını aktardı.

Daily Mail’e konuşan Ray J, iddiaları yıllar sonra reddederek kendisinin de mağdur olduğunu söyledi. Birlikte çektikleri kasetlerin hiçbirinin bir kopyasına sahip olmadığını söyleyen 41 yaşındaki şarkıcı, sadece Kardashian’ın 2002 ile 2009 yılları arasında kendisine gönderdiği fotoğraf ve metinleri sakladığını söyledi.

"KİM VE ANNESİYLE ANLAŞMA YAPTIK"

Ray J açıklamasında, “14 yıldan fazla bir süredir gölgelerde oturup Kardashianlar'ın adımı kötüye kullanmasına ve yıllar boyunca milyarlarca dolar kazanmasına izin verdim. Hiç konuşmadığım bir konu hakkında artık konuşuyorum” dedi.
"Ben hiçbir şeyi sızdırmadım" diyen ünlü isim açıklamasının devamında şunları söyledi:
"Hayatımda hiç seks kasedi sızdırmadım. Hiçbir zaman herhangi bir şeyin sızıntısı olmadı. Kris Jenner, Kim ve benim aramda her zaman bir anlaşma ve ortaklık oldu ve bu şeyin başlangıcından beri her zaman ortak olduk.”
Videoyu yayınlamanın kendi fikri olduğunu söyleyen Ray J, konudan Kim Kardashian’ın da haberi olduğu ve birlikte sözleşme imzaladıklarını da aktardı.

KASEDİNİN TAMAMINI ALDI İDDİASI

KASEDİNİN TAMAMINI ALDI İDDİASI
Kim Kardashian'ın bir dönem birlikte olduğu şarkıcı Ray J ile çektiği seks kasedi, çekildikten beş yıl sonra internete sızdırılmıştı. O kasetin devamının sızdırılması gündemdeyken Kanye West eski karısıyla boşanmak üzereydi ve bizzat engel olduğunu söylemişti.
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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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