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Real Madrid'in Cristiano Ronaldo paylaşımına Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırıyor! ''Come To Galatasaray...''

17.12.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuştu. Çalışmalarına Real Madrid tesislerinde tek başına devam eden yıldız oyuncu için İspanyol devinin resmi hesabından bir paylaşım yapıldı. Real Madrid'de oynadığı dönemdeki golleri paylaşılan Ronaldo'nun transferine adeta göz kırpıldı. Bu paylaşımın altına Galatasaraylı taraftarlar ''Come to Galatasaray'' yorumları yağdırdı.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi yavaş yavaş belli oluyor. Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Portekizli oyuncu, İspanyol deviyle görüşüp antrenman tesislerinde çalışmalara bile başlamıştı.

İŞTE DETAYLAR

TEK BAŞINA ÇALIŞIYOR

TEK BAŞINA ÇALIŞIYOR

Real Madrid başkanı ile iyi ilişkileri olan Ronaldo, formunu kaybetmemek için özel izin alarak çalışmalarına Real Madrid tesislerinde tek başına devam ediyor. Özel hoca yardımıyla antrenmanlar yapan Ronaldo'nun hırsı dikkatlerden kaçmadı.

HER AN AÇIKLANABİLİR

HER AN AÇIKLANABİLİR

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid ile Ronaldo arasında yapılan anlaşma her an duyurulabilir... Yıldız oyuncuyu 1.5 yıllığına kadrosuna katmak isteyen İspanyol devinin paylaşımı ise Galatasaraylıları harekete geçirdi.

"COME TO GALATASARAY"

"COME TO GALATASARAY"

Real Madrid'in resmi Instagram hesabından yapılan Ronaldo paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları harekete geçirdi. Videonun altına ''Come To Galatasaray'' yorumları yağdıran Galatasaray taraftarı, Ronaldo'yu etiketleyerek mesaj gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo galatasaray real madrid paylaşım portekizli

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