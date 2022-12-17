Real Madrid'in Cristiano Ronaldo paylaşımına Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırıyor! ''Come To Galatasaray...''

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi yavaş yavaş belli oluyor. Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Portekizli oyuncu, İspanyol deviyle görüşüp antrenman tesislerinde çalışmalara bile başlamıştı.
Real Madrid başkanı ile iyi ilişkileri olan Ronaldo, formunu kaybetmemek için özel izin alarak çalışmalarına Real Madrid tesislerinde tek başına devam ediyor. Özel hoca yardımıyla antrenmanlar yapan Ronaldo'nun hırsı dikkatlerden kaçmadı.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid ile Ronaldo arasında yapılan anlaşma her an duyurulabilir... Yıldız oyuncuyu 1.5 yıllığına kadrosuna katmak isteyen İspanyol devinin paylaşımı ise Galatasaraylıları harekete geçirdi.
Real Madrid'in resmi Instagram hesabından yapılan Ronaldo paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları harekete geçirdi. Videonun altına ''Come To Galatasaray'' yorumları yağdıran Galatasaray taraftarı, Ronaldo'yu etiketleyerek mesaj gönderdi.