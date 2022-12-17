Real Madrid'in Cristiano Ronaldo paylaşımına Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırıyor! ''Come To Galatasaray...''

HER AN AÇIKLANABİLİR

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid ile Ronaldo arasında yapılan anlaşma her an duyurulabilir... Yıldız oyuncuyu 1.5 yıllığına kadrosuna katmak isteyen İspanyol devinin paylaşımı ise Galatasaraylıları harekete geçirdi.