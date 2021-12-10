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Rebel Wilson uğradığı tacizi anlattı: Pantolonunu çıkardı...

10.12.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pitch Perfect, Bridesmaids ve Jojo Rabbit gibi filmlerle tanınan oyuncu Rebel Wilson, yıllar sonra taciz itirafında bulundu.

Geçtiğimiz yıl ocak ayından beri verdiği kilolarla gündemde olan oyuncu Rebel Wilson, bu kez yıllar önce yaşadığı taciz hakkında ilk kez konuştu. Wilson, iki kez taciz edildiğini açıkladı.

BBC'ye röportaj veren 41 yaşındaki oyuncu, ilk kez tacize uğradığında 20'li yaşlarında olduğunu söyledi. Wilson, bunu yapanın da ünlü bir yönetmen olduğunu belirtti. Kendisini ikinci kez taciz eden kişinin ise tanınmış bir oyuncu olduğunu ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşlarının olup biteni gülerek izlediğini anlattı.

"OTEL ODASINDA TOPLANTI YAPMAK İSTEDİ"

Rebel Wilson, ilk tacizinde ünlü yönetmenin kendisini otel odasında toplantı yapmaya davet ettiğini söyledi. "Gerçekten de orada bir komedi filmiyle ilgili bir toplantı olacağını sanıyordum." diyen Wilson, daha sonra "Yönetmen benim daha fazla alkollü içki tüketmem için çaba sarf ediyordu" ifadelerini kullandı.
Rebel Wilson, uğradığı ikinci tacizin de Los Angeles'taki bir film setinde yaşandığını anlattı. Wilson, kendisiyle aynı filmde rol alan ünlü oyuncunun sette kaldığı karavana davet edildiğini belirtti.
Ünlü yıldız, içeri girer girmez aktörün pantolonunu çıkardığını ve o sırada bazı erkek arkadaşlarının da ellerinde cep telefonuyla olacakları görüntülemeye hazırlandığını söyledi.

"ŞOKE OLMUŞTUM"

"ŞOKE OLMUŞTUM"
"Şoke olmuştum!" diyen Rebel Wilson, yaşananlara anlam veremediğini ve hemen karavanı terk ettiğini sözlerine ekledi. Wilson, ayrıca olaylar sırasında ünlü oyuncunun arkadaşlarının kahkahalar attığını da belirtti.
Rebel Wilson'ın iddiasına göre, aynı oyuncunun kendisinden başka dört kişiye daha bu tür tacizde bulunduğunun ortaya çıktığını sözlerine ekledi. Ancak Wilson, bu kişilerin adını açıklamadı.
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