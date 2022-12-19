Resimlerini yapmak için kendi kanını kullanıyor! Filipinli ressam Elito Circa'nın fakirlikle başlayan akıl almaz hikayesi...

İşte Elito Circa'nın dikkat çeken hikayesi...
Filipinli ressam Elito Circa 52 yaşında.
Circa o kadar fakir büyümüş ki sanat yapmak için erik ve domates gibi sebze ve meyveleri boya olarak kullanmış.
Gençken yaralandığında ise, resimlerini boyamak için kan kullanmayı bile denemiş ve bağımlısı olmuş. Sanatçı artık üç ayda bir sağlık ocağına giderek kan aldırıyor ve resimleri için kullanmak üzere bir soğutucuda saklıyor.
Reuters'e konuşan sanatçı "Her yaralandığımda, kan lekelerini çıkarmak da zor olduğu için kendi kanımı kullanırdım" dedi. Circa, "Sanat eserlerim benim için çok önemli çünkü benden geliyorlar, kendi kanımdan, DNA'm bunun bir parçası" diye konuştu.
Circa, yeni hedefinin dünyanın en büyük kan tablosunu yaratmak.olduğunu söyledi. Yeni yıl için planlarından biri, 100 metrelik bir tuval üzerinde şimdiye kadarki en büyük kan tablosunu yaratmak ve bu başarı ile bir dünya rekoru kırmak.