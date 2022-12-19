Resimlerini yapmak için kendi kanını kullanıyor! Filipinli ressam Elito Circa'nın fakirlikle başlayan akıl almaz hikayesi...

''DNA'M BUNUN BİR PARÇASI''

Reuters'e konuşan sanatçı "Her yaralandığımda, kan lekelerini çıkarmak da zor olduğu için kendi kanımı kullanırdım" dedi. Circa, "Sanat eserlerim benim için çok önemli çünkü benden geliyorlar, kendi kanımdan, DNA'm bunun bir parçası" diye konuştu.