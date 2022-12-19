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  4. Resimlerini yapmak için kendi kanını kullanıyor! Filipinli ressam Elito Circa'nın fakirlikle başlayan akıl almaz hikayesi...

Resimlerini yapmak için kendi kanını kullanıyor! Filipinli ressam Elito Circa'nın fakirlikle başlayan akıl almaz hikayesi...

19.12.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanat aracı olarak kendi kanını kullanan Filipinli ressam Elito Circa, ilginç yöntemiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gençliğinden bu yana fakirlik sebebiyle sanatını icra edebilmek için çeşitli çözümler üreten ve başarısıyla dikkat çeken yaratıcı karakterin yeni hedefi ise, bir rekor kırmak.

İşte Elito Circa'nın dikkat çeken hikayesi...

Filipinli ressam Elito Circa 52 yaşında.

Circa o kadar fakir büyümüş ki sanat yapmak için erik ve domates gibi sebze ve meyveleri boya olarak kullanmış.

ÜÇ AYDA BİR KAN VERİYOR

ÜÇ AYDA BİR KAN VERİYOR

Gençken yaralandığında ise, resimlerini boyamak için kan kullanmayı bile denemiş ve bağımlısı olmuş. Sanatçı artık üç ayda bir sağlık ocağına giderek kan aldırıyor ve resimleri için kullanmak üzere bir soğutucuda saklıyor.

''DNA'M BUNUN BİR PARÇASI''

''DNA'M BUNUN BİR PARÇASI''

Reuters'e konuşan sanatçı "Her yaralandığımda, kan lekelerini çıkarmak da zor olduğu için kendi kanımı kullanırdım" dedi. Circa, "Sanat eserlerim benim için çok önemli çünkü benden geliyorlar, kendi kanımdan, DNA'm bunun bir parçası" diye konuştu. 

REKOR HEDEFLİYOR

REKOR HEDEFLİYOR

Circa, yeni hedefinin dünyanın en büyük kan tablosunu yaratmak.olduğunu söyledi. Yeni yıl için planlarından biri, 100 metrelik bir tuval üzerinde şimdiye kadarki en büyük kan tablosunu yaratmak ve bu başarı ile bir dünya rekoru kırmak.

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Ressam Filipinler

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