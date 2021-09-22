Reynmen'in sahne kıyafeti dalga konusu oldu!

Zeynep Bastık Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde konser verdi. Yusuf Aktaş yani Reynmen de ünlü şarkıcının sahnesine konuk olarak çıktı. Reynmen'in tarzı Bastık'ın önüne geçti.

REYNMEN'İN TARZI GÜNDEMDE

Ünlü şarkıcının kıyafeti, saçı, tipi tepeden tırnağa olaydı.

Reymen dalga konusu olunca yine kendini paylaşarak "Bu da mı güzel değil" dedi.