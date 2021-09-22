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Reynmen'in sahne kıyafeti dalga konusu oldu!

22.09.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde Zeynep Bastık'ın sahnesine Reynmen de konuk sanatçı olarak katıldı. Fakat üstüne giydiği kıyafet herkesi şaşırttı. Reynmen dalga konusu olunca kendi de tarzıyla dalga geçti.

Zeynep Bastık Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde konser verdi. Yusuf Aktaş yani Reynmen de ünlü şarkıcının sahnesine konuk olarak çıktı.

Reynmen'in tarzı Bastık'ın önüne geçti.

REYNMEN'İN TARZI GÜNDEMDE

Ünlü şarkıcının kıyafeti, saçı, tipi tepeden tırnağa olaydı.
Reymen dalga konusu olunca yine kendini paylaşarak "Bu da mı güzel değil" dedi.
Reynmen'e destek ise Deniz Seki'den geldi. Seki paylaşımında "Kime ne yaptı bu çocuk dünya kadar eleştiriliyor. Geçen sene rekorlar kırdı. Karalama kampanyası yapılıyor gibi geliyor" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Reynmen Zeynep Bastık
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