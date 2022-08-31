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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 30 Ağustos 2022! Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Güldür Güldür Show, MasterChef, Kusursuz Kiracı!

31.08.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün Güldür Güldür Show, MasterChef, Kusursuz Kiracı gibi program ve diziler ekrana geldi. Yayınlanan güçlü yapımların reytinglerdeki AB ve TOTAL sıralamasını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Güldür Güldür Show, MasterChef Türkiye ve Kusursuz Kiracı gibi yapımların ekrana geldiği 30 Ağustos 2022 Salı gününün reyting sonuçları...

30 Ağustos 2022 Salı gününün reyting sonuçları izleyiciler tarafından konusu oldu. 30 Ağustos akşamı Mandıra Filazofu, Güldür Güldür Show, Bloodshot: Durdurulmaz Güç, Dangal, MasterChef Türkiye ve Kusursuz Kiracı izleyenleriyle buluştu. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 30 Ağustos 2022 Salı gününün reyting sonuçları...

30 AĞUSTOS RETYİNG SONUÇLARI

30 Ağustos 2022 Salı akşamı televizyonda Mandıra Filazofu, Güldür Güldür Show, Bloodshot: Durdurulmaz Güç, Dangal, MasterChef Türkiye ve Kusursuz Kiracı gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı.
30 Ağustos 2022 Salı akşamının reyting sonuçları açıklandı. Total’de 1. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan Masterchef Türkiye, 2. Sırada ATV’de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, 3. sırada FOX’ta ilk bölümü yayınlanan Kusursuz Kiracı yer aldı.
AB’de ise 1. sırada Masterchef Türkiye, 2. sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, 3. sırada Fox Ana Haber 30 Ağustos Özel Zafer Yolu, 4. sırada FOX’ta ilk bölümüyle ekrana gelen Kusursuz Kiracı yer aldı.

29 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

29 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI
29 Ağustos reyting sonuçları ise şu şekilde:
Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Güldür Güldür Tekrarı yer aldı.
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