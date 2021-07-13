MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rhian Sugden ülkesini destelemek için yarı çıplak soyunmuştu! İsyan etti

Rhian Sugden ülkesini destelemek için yarı çıplak soyunmuştu! İsyan etti

13.07.2021 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz manken Rhian Sugden, EURO 2020’de ülkesi İngiltere’yi desteklemek için yarı çıplak soyunarak verdiği pozuyla başarılar dilemişti. Yenilgi sonrası ise ünlü model yeni bir mesaj paylaştı.

Bir dönem Christiano Ronaldo ile aşk yaşayan İngiliz model Rhian Sugden, EURO 2020 final maçı öncesi paylaştığı yarı çıplak pozla ülkesi İngiltere’ye başarılar dilemişti.

"HÜZÜNLÜ AMA GURURLUYUM"

34 yaşındaki model Instagram hesabından yaptığı cesur pozlarla her zaman kendinden söz ettirmeyi başarıyor.
Ülkesi İngiltere’ye EURO 2020 öncesi destek vermek için yarı çıplak moral mesajı paylaşan model, şimdi de yeni bir mesaj paylaştı.
“Hüzünlü ama gururluyum” diyen Rhian Sugden, yaşanan ırkçı saldırılara ve holiganlara karşı tepkisini gösterdi.
İngiliz manken Rhian Sugden, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı canlı yayında evli bir iş insanı tarafından ahlaksız teklif aldığını söyleyerek herkesi çok şaşırtmıştı.
Ahlaksız tekliflerden bıktığını söyleyen model, "Güne evli bir iş adamıyla bir gece için 200.000 sterlinlik bir teklifle uyandım ... ve birinin karısıyla birlikte olurken filme çekilmek için başka bir teklif !!" Yazan gönderiyi sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

12 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

12 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Şoke eden gelişme! Galatasaray, Yunanistan'a alınmadı

Şoke eden gelişme! Galatasaray, Yunanistan'a alınmadı

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Halktan özür diledi: Hata yaptık

Halktan özür diledi: Hata yaptık

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Seksi kalça dansı! Takipçilerini şaşı etti

Seksi kalça dansı! Takipçilerini şaşı etti

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.