Rhian Sugden ülkesini destelemek için yarı çıplak soyunmuştu! İsyan etti

Bir dönem Christiano Ronaldo ile aşk yaşayan İngiliz model Rhian Sugden, EURO 2020 final maçı öncesi paylaştığı yarı çıplak pozla ülkesi İngiltere’ye başarılar dilemişti.

"HÜZÜNLÜ AMA GURURLUYUM"

34 yaşındaki model Instagram hesabından yaptığı cesur pozlarla her zaman kendinden söz ettirmeyi başarıyor.

Ülkesi İngiltere’ye EURO 2020 öncesi destek vermek için yarı çıplak moral mesajı paylaşan model, şimdi de yeni bir mesaj paylaştı.

“Hüzünlü ama gururluyum” diyen Rhian Sugden, yaşanan ırkçı saldırılara ve holiganlara karşı tepkisini gösterdi.

İngiliz manken Rhian Sugden, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı canlı yayında evli bir iş insanı tarafından ahlaksız teklif aldığını söyleyerek herkesi çok şaşırtmıştı.