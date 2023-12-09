Rıdvan Dilmen Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi! "Haksız rekabet var, 10-0 olursa şaşırmayın"

''ÇANTADA KEKLİK DEĞİL''

"Fenerbahçe'nin muhtemel puan kaybedeceği maçlar vardır. Adana'da iyi top oynamıştı. Kazandığı bir çok deplasmandan iyi oynamıştı. Hayırlı mağlubiyet deriz ya. Hayırlı mağlubiyet Trabzonspor oldu. Bir kendine geldi. 'Çantada keklik değil, kendimize gelelim' dedi oyuncular. Deplasmanda da 6 yiyince gerçekten zordur. O takım oralardan döndü ve bu duruma geldi."