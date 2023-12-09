Rıdvan Dilmen Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi! "Haksız rekabet var, 10-0 olursa şaşırmayın"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş ile İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 3-1 kazanırken goller; 10. dakikada Edin Dzeko ve 63. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 90+6'da Sebastian Szymanski kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golünü ise 24. dakikada penaltıdan Alex Oxlade Chamberlain kaydetti.
Zorlu mücadelenin yankıları sürerken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesine dair oldukça dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Dilmen değerlendirmesinde "Deplasmanda oynuyorsun. Şutlar 21'e 9. Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarının tarihinde bile bunu göremeyiz." ifadelerini kullandı.
''Heralde lig tarihinde 2 puanlı sistemde dahil olmak üzere +29 averajla 15. hafta bitirilmemiştir. Ben mümkün görmüyorum. Çok büyük olay."
"Fenerbahçe'nin muhtemel puan kaybedeceği maçlar vardır. Adana'da iyi top oynamıştı. Kazandığı bir çok deplasmandan iyi oynamıştı. Hayırlı mağlubiyet deriz ya. Hayırlı mağlubiyet Trabzonspor oldu. Bir kendine geldi. 'Çantada keklik değil, kendimize gelelim' dedi oyuncular. Deplasmanda da 6 yiyince gerçekten zordur. O takım oralardan döndü ve bu duruma geldi."
"İsmail hoca takımı o kadar iyi hazırlamış ki bunu çok net gördük. Bu takımın kalitesine konsantrasyonu da eklediğiniz zaman böyle bir sonuç çıkıyor."
"Benim görüşüme göre daha fazla galibiyet isteyen, daha sakin, daha klas olan, 90 dakika üstünlüğü bulunduran Fenerbahçe oldu. Hak eden de Fenerbahçe oldu."
"Birinci dakikadan itibaren Fenerbahçe sanki Kadıköy'de oynarcasına müthiş agresif, sakin ve isabetli başladı. Rakibe hemen hemen Gedson dışında maç boyu pozisyon vermedi. Penaltı da kendi hatasıyla geldi. Livakovic geldiği günden beri belki de yere yatmadığı maç bu maçtır. Penaltı dışında yere yattığını hatırlamıyorum."