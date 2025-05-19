Rıdvan Dilmen'den 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın bu şampiyonluğu sonrası çok konuşulacak iddia!

"F.BAHÇEDE ELEŞTİRDİĞİMİZ..."

"Tabii ki tek neden değil. Sanchez var, Osimhen var. Lemina'nın gelmesi var. Galatasaray ile ilgili tespitim şu. Fenerbahçe'de ben dahil olmak üzere eleştirdiğimiz şey neydi? Kadroyla bu kadar oynama olmaz dedik. Galatasaray ligin ilk yarısını zaten 12 kişiyle oynadı. İkinci yarısını da maksimum 15-16 kişiyle oynadı."