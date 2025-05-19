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Rıdvan Dilmen'den 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın bu şampiyonluğu sonrası çok konuşulacak iddia!

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 5. yıldızı takan ilk takım olma başarısını gösteren Galatasaray'ın bu başarısının yankıları sürerken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen Sarı-Kırmızılılar'a dair çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu resmen ilan eden Galatasaray'ın kazandığı bu şampiyonluğun yankıları sürerken, usta yorum Rıdvan Dilmen de Sarı-Kırmızılılar'ın bu başarısına dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Dilmen özellikle Okan Buruk'a ayrı bir parantez açarken kırılma anları olarak ise iki Beşiktaş maçını gösterdi.

İŞTE O SÖZLER:
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"BENZERİ YOK"

"BENZERİ YOK"

"Galatasaray'da altyapıdan gelip şampiyonluklar yaşayıp, üstüne hoca olarak 3 kere üst üste şampiyon oluyorsunuz. Türkiye'de yoktur benzeri. Şimdi o hayalleri olan çocukları düşünebiliyor musunuz?"

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON YAPTI"

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON YAPTI"

"Gaziantep'te kupa kazandılar ama ne taraftar rehavete girdi ne de saha dışında yönetimden bir şey duymadık. Sezonun kırılma anları Galatasaray arasından iki Beşiktaş maçıydı. İki Beşiktaş yenilgisi Galatasaray'ı şampiyon yaptı."

"F.BAHÇEDE ELEŞTİRDİĞİMİZ..."

"F.BAHÇEDE ELEŞTİRDİĞİMİZ..."

"Tabii ki tek neden değil. Sanchez var, Osimhen var. Lemina'nın gelmesi var. Galatasaray ile ilgili tespitim şu. Fenerbahçe'de ben dahil olmak üzere eleştirdiğimiz şey neydi? Kadroyla bu kadar oynama olmaz dedik. Galatasaray ligin ilk yarısını zaten 12 kişiyle oynadı. İkinci yarısını da maksimum 15-16 kişiyle oynadı."

"İLK YARI DA BU ORTA SAHA OLSAYDI..."

"İLK YARI DA BU ORTA SAHA OLSAYDI..."

"İyi antrenman yapmışlar, iyi çalışmışlar. 20 kişiyi hesaplasan Fenerbahçe kadrosunu önde görürsün belki ama Galatasaray'ın çok iyi 15-16 oyuncusu var. Adele sakatlığı dahi duymadım. Beşiktaş mağlubiyeti dedim ya çift santrfordan dönüş yaptılar. Sezonun ilk yarısında da bu orta saha olsaydı; UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynardı Galatasaray."

"SIRALAMAYI ADİL BULDUM"

"SIRALAMAYI ADİL BULDUM"

"Davinson Sanchez büyük fark yaratıyor. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Ben sıralamayı adil buldum bu yıl için."

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Süper Lig Rıdvan Dilmen son dakika Şampiyon beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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