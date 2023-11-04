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Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa maçı sonrası Galatasaray'ın yıldızı Icardi için olay ifadeler: Hiçbir idmana katılmamış!

04.11.2023 08:16 | Son Güncelleme:
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Galatasaray ligin 11. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'ya Zaha'nın golleri ile 2-1 mağlup ederek 3 puanı cebine koymayı başardı. Mücadelenin yankıları sürerken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlansa da oynanan oyun eleştirilerin hedefindeydi.

Galatasaray'ın golleri Zaha'dan gelirken Icardi'nin son 2 maçtır sessiz kalması dikkat çekti. Arjantinli golcü için ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen mücadele sonrası oldukça dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN O SÖZLERİ...
Canlı Skor

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FARKLI" 

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FARKLI" 

"Şampiyonlar Ligi'nde eforlu olmak zorundasınız. Kopenhag ile bile oynarken normalin 1.5 katı koşmalısınız. Bu da mental ve fiziksel olarak yorar. Galatasaray'ın skorlarına bakarsanız genelde 2-1, 1-0 olduğunu görebilirsiniz."

"MAÇ BİR AN ÖNCE BİTSİN İSTEDİ" 

"MAÇ BİR AN ÖNCE BİTSİN İSTEDİ" 

"Okan hoca 'Şu maç bir an önce bitse' diye düşünüyordu bugün. Ancak oyun formatına bunu hiç yansıtmıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray gibi rakipleri de tempolu oynuyor. Ligimizde bu mümkün değil."

"TARAFTAR TEDİRGİN OLUYOR" 

"TARAFTAR TEDİRGİN OLUYOR" 

"Bu oyun çekirge gibi birkaç kere sıçratabilir sizi. Galatasaray taraftarı çok coşkuludur. Birkaç maçtır son dakikalarda bir serzeniş oluyor. Tedirginlik hissediyorlar çünkü. Eve gittiklerinde 'takımın toparlaması lazım' diyecekler muhtemelen."

"KASIMPAŞA ORTAK OLDU" 

"KASIMPAŞA ORTAK OLDU" 

"Rize ve Kasımpaşa iki haftadır oyuna ortak oldu ve Galatasaray'ı demoralize etti. Ziyech ve Icardi fizik olarak son derece gerideler. Zaha inanılmaz bir devre oynadı. Fizik olarak yüzde 65-70'e geldi artık."

"HERKES ONA DUA ETMELİ" 

"HERKES ONA DUA ETMELİ" 

"Galatasaray 4 forvetle oynuyor. Top rakibe geçtiğinde bugün ileride oynayan oyuncuları unutun. Galatasaray'ın dua etmesi gereken bir isim var o da Torreira. Bir de Sanchez var tabii. Hep birebire kalıyor ve hava toplarında da çok etkili."

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