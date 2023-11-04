Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa maçı sonrası Galatasaray'ın yıldızı Icardi için olay ifadeler: Hiçbir idmana katılmamış!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlansa da oynanan oyun eleştirilerin hedefindeydi.
Galatasaray'ın golleri Zaha'dan gelirken Icardi'nin son 2 maçtır sessiz kalması dikkat çekti. Arjantinli golcü için ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen mücadele sonrası oldukça dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
"Şampiyonlar Ligi'nde eforlu olmak zorundasınız. Kopenhag ile bile oynarken normalin 1.5 katı koşmalısınız. Bu da mental ve fiziksel olarak yorar. Galatasaray'ın skorlarına bakarsanız genelde 2-1, 1-0 olduğunu görebilirsiniz."
"Okan hoca 'Şu maç bir an önce bitse' diye düşünüyordu bugün. Ancak oyun formatına bunu hiç yansıtmıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray gibi rakipleri de tempolu oynuyor. Ligimizde bu mümkün değil."
"Bu oyun çekirge gibi birkaç kere sıçratabilir sizi. Galatasaray taraftarı çok coşkuludur. Birkaç maçtır son dakikalarda bir serzeniş oluyor. Tedirginlik hissediyorlar çünkü. Eve gittiklerinde 'takımın toparlaması lazım' diyecekler muhtemelen."
"Rize ve Kasımpaşa iki haftadır oyuna ortak oldu ve Galatasaray'ı demoralize etti. Ziyech ve Icardi fizik olarak son derece gerideler. Zaha inanılmaz bir devre oynadı. Fizik olarak yüzde 65-70'e geldi artık."
"Galatasaray 4 forvetle oynuyor. Top rakibe geçtiğinde bugün ileride oynayan oyuncuları unutun. Galatasaray'ın dua etmesi gereken bir isim var o da Torreira. Bir de Sanchez var tabii. Hep birebire kalıyor ve hava toplarında da çok etkili."