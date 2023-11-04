Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa maçı sonrası Galatasaray'ın yıldızı Icardi için olay ifadeler: Hiçbir idmana katılmamış!

"HERKES ONA DUA ETMELİ"

"Galatasaray 4 forvetle oynuyor. Top rakibe geçtiğinde bugün ileride oynayan oyuncuları unutun. Galatasaray'ın dua etmesi gereken bir isim var o da Torreira. Bir de Sanchez var tabii. Hep birebire kalıyor ve hava toplarında da çok etkili."