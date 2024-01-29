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  4. Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Gaziantep FK galibiyeti sonrası Okan Buruk ile İsmail Kartal'ı kıyasladı! "Bir taraf istiyor..."

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Gaziantep FK galibiyeti sonrası Okan Buruk ile İsmail Kartal'ı kıyasladı! "Bir taraf istiyor..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.01.2024 22:59 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Galatasaray Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırarak Fenerbahçe ile puanını eşitlerken mücadele sonrası Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen TV 8.5 ekranlarında Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. Rıdvan Dilmen değerlendirmesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı kıyasladı.

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"BİR TARAF İSTİYOR, DİĞER TARAF İDARE EDİYOR"

"BİR TARAF İSTİYOR, DİĞER TARAF İDARE EDİYOR"

"İsmail Kartal elinde 5 stoperi varken Çağlar'ı aldı. Dzeko, Batshuayi ve King'in olduğu yerde yerli forvet istiyor. Okan Buruk ise sağ bek ve sol beki yok. En iyi adamını sattı. Halen bir şeyler yapıyor. Bir taraf istiyor, diğer taraf idare ediyor. Okan Buruk bu ligi yutmuş. Formsuz Icardi'den bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mertens'in suyunu çıkartıyor."

"30.DAKİKADA UYANDI"

"30.DAKİKADA UYANDI"

"Okan Buruk, maçın 30.dakikasında uyandı. Hemen devre arasında değişiklik yaptı. Maçın hakemi iyiydi. Atmosferden etkilenmedi. Sadece uzatmalara 8-9 dakika eklenebilirdi. Çünkü kaleciler topu oyuna yavaş sokuyor. İkinci yarıda Muslera stoper gibi top dağıtmaya başladı."

"MUSLERA'YI KALECİ BİLİYORDUK"

"MUSLERA'YI KALECİ BİLİYORDUK"

Maç sırasında birçok kez kalesini terk ederek orta sahaya kadar gelen Muslera'ya da değinen Dilmen "Biz Muslera'yı kaleci biliyorduk meğer stopermiş" ifadelerini kullandı.

"10 KERE VURSAN 7'Sİ AUTA GİDER"

"10 KERE VURSAN 7'Sİ AUTA GİDER"

"Barış Alper'in vuruşunu normalde 10 kere vursan 7'si auta gider. Ayağına oturdu, mükemmel vuruş yaptı." dedi.

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