Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Gaziantep FK galibiyeti sonrası Okan Buruk ile İsmail Kartal'ı kıyasladı! "Bir taraf istiyor..."

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen TV 8.5 ekranlarında Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. Rıdvan Dilmen değerlendirmesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı kıyasladı.
"İsmail Kartal elinde 5 stoperi varken Çağlar'ı aldı. Dzeko, Batshuayi ve King'in olduğu yerde yerli forvet istiyor. Okan Buruk ise sağ bek ve sol beki yok. En iyi adamını sattı. Halen bir şeyler yapıyor. Bir taraf istiyor, diğer taraf idare ediyor. Okan Buruk bu ligi yutmuş. Formsuz Icardi'den bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mertens'in suyunu çıkartıyor."
"Okan Buruk, maçın 30.dakikasında uyandı. Hemen devre arasında değişiklik yaptı. Maçın hakemi iyiydi. Atmosferden etkilenmedi. Sadece uzatmalara 8-9 dakika eklenebilirdi. Çünkü kaleciler topu oyuna yavaş sokuyor. İkinci yarıda Muslera stoper gibi top dağıtmaya başladı."
Maç sırasında birçok kez kalesini terk ederek orta sahaya kadar gelen Muslera'ya da değinen Dilmen "Biz Muslera'yı kaleci biliyorduk meğer stopermiş" ifadelerini kullandı.
"Barış Alper'in vuruşunu normalde 10 kere vursan 7'si auta gider. Ayağına oturdu, mükemmel vuruş yaptı." dedi.