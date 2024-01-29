Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Gaziantep FK galibiyeti sonrası Okan Buruk ile İsmail Kartal'ı kıyasladı! "Bir taraf istiyor..."

"BİR TARAF İSTİYOR, DİĞER TARAF İDARE EDİYOR"

"İsmail Kartal elinde 5 stoperi varken Çağlar'ı aldı. Dzeko, Batshuayi ve King'in olduğu yerde yerli forvet istiyor. Okan Buruk ise sağ bek ve sol beki yok. En iyi adamını sattı. Halen bir şeyler yapıyor. Bir taraf istiyor, diğer taraf idare ediyor. Okan Buruk bu ligi yutmuş. Formsuz Icardi'den bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mertens'in suyunu çıkartıyor."