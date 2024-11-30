RTÜK ceza vermişti! Arka Sokaklar yeni bölümüyle ortalığı yıktı! Yenidoğan savcısını bakın nasıl benzettiler! 'Bu nasıl sahne?'

Milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılar için toplanan RTÜK, 4 diziye ceza vermişti. STAR TV'nin "Sahipsizler", NOW'ın "Yabani" isimli dizileri ile SHOW'un "Deha" dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan ceza aldı.

Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisine ise, dizi sahnelerinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı bulunması nedeniyle üst sınırdan ceza kesilmişti.

YENİ BÖLÜMÜYLE ORTALIĞI YIKTI!

Cuma akşamı yeni bölümü yayınlanan dizinin başrol oyuncularından biri olan Şevket Çoruh, sosyal medya hesabında yaptığı "İzleyin" paylaşımıyla herkesi diziyi izlemeye davet etti. Yeni bölümde ise sık sık toplumsal konulara değişenen ekip bu sefer yenidoğan çetesini işledi.

Mesut Komiser'in eşi Selin'in doğumu başlayınca yenidoğan çetesinin eline düşüyorlar. Daha sonra çete bebeği başka hastaneye sevk ediyor ve Mesut Komiser'in bebeği ölüyor.

YENİDOĞAN SAVCISINI BENZETTİLER!

Yenidoğan çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin'i de unutmaya Arka Sokaklar ekibi savcının çete üyeleri adliyeye sevk edilirken çekilen fotoğrafını da canlandırdı. O sahne ise sosyal medyada gündem oldu. Çete lideri Fırat Sarı da dizinin yeni bölümünde işlendi.