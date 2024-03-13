MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ruhun Duymaz'ın güzeli Burcu Özberk bembeyaz giyinip, duvak taktı! 'Gelin gibi'

Ruhun Duymaz'ın güzeli Burcu Özberk bembeyaz giyinip, duvak taktı! 'Gelin gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.03.2024 09:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Ruhun Duymaz dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Burcu Özberk başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle dikkat çekiyor. Bir dergi çekimi için poz veren Özberk bembeyaz giyinip, duvak taktı. Ünlü ise 'Gelin gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

Güneşin Kızları, Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe, Ruhun Duymaz gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.


Keşfet

SON POZLARI OLAY OLDU

Bir dergi çekimi için kamera karşına geçen Burcu Özberk bembayaz giyinip, duvak taktı.
Beyaz çorabı, ve beyaz eteği-crop benzeri üstüyle poz veren ünlü ismin elindeki çiçek dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Kombinini siyah eldivenleriyle tamamlayan Burcu Özberk'e 'Gelin gibi', 'Gelin olmuşsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Burcu Özber Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası oldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Oyuncu kraliçe ünlü oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Dehşetin izleri o telefon konuşmasında

Dehşetin izleri o telefon konuşmasında

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Tam 14 yıl sonra bir ilk yaşandı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Tam 14 yıl sonra bir ilk yaşandı

Kuyumcular altın bulamadı, Darphane çift vardiya yaptı

Kuyumcular altın bulamadı, Darphane çift vardiya yaptı

Murat Kurum'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: "Size seçim sonucunu açıklayayım..."

Murat Kurum'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: "Size seçim sonucunu açıklayayım..."

Mahkemenin verdiği karara baba isyan etti! 'Burnu kırılmış, bacağı kırılmış, zorla tecavüz edilmiştir'

Mahkemenin verdiği karara baba isyan etti! 'Burnu kırılmış, bacağı kırılmış, zorla tecavüz edilmiştir'

31 bin liralık 'iftar ve sahur' önerisi!

31 bin liralık 'iftar ve sahur' önerisi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.