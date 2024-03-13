Ruhun Duymaz'ın güzeli Burcu Özberk bembeyaz giyinip, duvak taktı! 'Gelin gibi'

Güneşin Kızları, Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe, Ruhun Duymaz gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.
SON POZLARI OLAY OLDU
Bir dergi çekimi için kamera karşına geçen Burcu Özberk bembayaz giyinip, duvak taktı.
Beyaz çorabı, ve beyaz eteği-crop benzeri üstüyle poz veren ünlü ismin elindeki çiçek dikkat çekti.
YORUM YAĞDI
Kombinini siyah eldivenleriyle tamamlayan Burcu Özberk'e 'Gelin gibi', 'Gelin olmuşsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Burcu Özber Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası oldu.