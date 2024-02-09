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  4. Rusya'nın en seksi kadını seçilmişti! Irina Shayk davet tarzıyla olay oldu

Rusya'nın en seksi kadını seçilmişti! Irina Shayk davet tarzıyla olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 09:56 | Son Güncelleme:
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Tam adı İrina Şeyklislamova olan Tatar asıllı Rus model Irina Shayk, erkek dergisi Maxim tarafından 'Rusya'nın en seksi kadını' seçilmişti. Şimdilerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü model bu defa davet tarzıyla olay oldu.

Podyumların en çok aranan isimlerinin başında gelen ünlü model Irina Shayk son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Eski sevgilisi ve kızının babası Bradley Cooper ile tekrar bir araya geldiği konuşulan Irina Shayk şimdi de davet tarzıyla gündem oldu.

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YİNE ÇOK BEĞENİLDİ

Siyah tek omuz elbisesiyle özel bir geceye katılan Irina Shayk kombinini ışıltılı takıları ile tamamladı.
Irina Shayk tarzıyla geceye damga vurdu. Rus modelin tarzına 'Sade ama şık', 'Çok güzel görünüyorsun', 'Asil biri' gibi yorumlar yapıldı.
Rus model Irina Shayk, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile beş yıllık ilişkisinin 2015’te sone ermesinin ardından ABD’li aktör Bradley Cooper ile aşk yaşamaya başlamıştı.
2017’de Lea adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan Shayk ve Cooper, 2019 yılında ise yollarını ayırmaya karar vermişti.
Çocukları için sık sık görüşen ünlü çift geçtiğimiz aylarda tatile çıkarak uzun süre konuşulmuştu. Hatta ünlü model eski aşkına üstsüz poz verip adından söz ettirmişti.
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