Survivor'da tansiyon yine yükseldi! Avatar Atakan ve Batuhan Karacakaya birbirine girdi

Survivor'da zaman ilerledikçe heyecan daha da artmaya başladı. Haftanın son eleme adayının belli olduğu yarışmada ortam yine gerildi. Yarışmanın yeni bölüm fragmanına ise Avatar Atakan ve Batuhan Karacakaya'nın tartışması damga vurdu.

İletişim oyunu için mücadele edilen esnada parkurda sorun yaşayan ikili parkurdan çıkınca birbirine girdi. Batuhan Karacakaya 'Atahan senin yaptığın ayıp oldu. Bu kadar zorlamana gerek var mı?' diye sordu.

Avatar Atakan ise 'Ben sana kasti bir şey yapmadım ki?' diye cevap verdi. Batuhan Karacakaya bu cevaba daha çok sinirlendi ve 'Kasti mi yapmadın?' dedi. Avatar Atakan da 'Tuttum aşağı mı attım?' dedi.

'ÜZERİME OTURDU'

Hilmi Cem ise Batuhan'ı sakinleştirmeye çalıştı ancak Batuhan 'Üstüme oturdu adam. Görmüyor musun? Ben yalandan mı yapıyorum burada ya' diyerek cevap verdi.

Hilmi Cem ise 'Sen sakin ol. Senin düello heyecanına veriyorum' dedi.