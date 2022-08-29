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  4. Sacha Boey'in eline çarpan topa Ahmet Çakar ne dedi? Trabzonlular çıldırıyor...

Sacha Boey'in eline çarpan topa Ahmet Çakar ne dedi? Trabzonlular çıldırıyor...

29.08.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Maçın son dakikasında Trabzonsporlular penaltı bekledi. Galatasaraylı Sacha Boey'in eline çarpan topun penaltı olduğunu savunan bordo-mavililer, karşılaşma sonunda hakem Ali Palabıyık'a yoğun itirazlarda bulundu.

Trabzonspor-Galatasaray maçı 0-0 bitti ama yaşanan pozisyonlar karşılaşmanın önüne geçti. Trabzonspor'un maçın son saniyelerinde penaltı beklediği pozisyon sosyal medyada gündem oldu.

SACHA BOEY'İN ELİNE ÇARPTI, HAKEM DEVAM DEDİ

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(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Trabzonspor'un oyuncusu Trezeguet'in ceza sahası içinde yaptığı orta, Galatasaraylı Sacha Boey'in eline çarpınca bordo-mavililer adeta çileden çıktı. Sosyal medyada gündem olan bu pozisyon maçın önüne geçti.

AHMET ÇAKAR: "PENALTI DEĞİL"

Eski hakem Ahmet Çakar, Sacha Boey'in eline çarpan top için "penaltı değil" yorumunda bulundu. Çakar, "Vücuttan eline seken topa penaltı verilmez" yorumunda bulundu.

TRABZONSPOR - GALATASARAY

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Sacha Boey galatasaray maçı maçın
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
abdulkerimin poziyonunda da trabzonlunun eline çarptı oda penaltıydı

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