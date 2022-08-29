Sacha Boey'in eline çarpan topa Ahmet Çakar ne dedi? Trabzonlular çıldırıyor...

Trabzonspor-Galatasaray maçı 0-0 bitti ama yaşanan pozisyonlar karşılaşmanın önüne geçti. Trabzonspor'un maçın son saniyelerinde penaltı beklediği pozisyon sosyal medyada gündem oldu.

SACHA BOEY'İN ELİNE ÇARPTI, HAKEM DEVAM DEDİ

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Trabzonspor'un oyuncusu Trezeguet'in ceza sahası içinde yaptığı orta, Galatasaraylı Sacha Boey'in eline çarpınca bordo-mavililer adeta çileden çıktı. Sosyal medyada gündem olan bu pozisyon maçın önüne geçti.

AHMET ÇAKAR: "PENALTI DEĞİL"

Eski hakem Ahmet Çakar, Sacha Boey'in eline çarpan top için "penaltı değil" yorumunda bulundu. Çakar, "Vücuttan eline seken topa penaltı verilmez" yorumunda bulundu.