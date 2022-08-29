Sacha Boey'in eline çarpan topa Ahmet Çakar ne dedi? Trabzonlular çıldırıyor...

Trabzonspor-Galatasaray maçı 0-0 bitti ama yaşanan pozisyonlar karşılaşmanın önüne geçti. Trabzonspor'un maçın son saniyelerinde penaltı beklediği pozisyon sosyal medyada gündem oldu.
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
Trabzonspor'un oyuncusu Trezeguet'in ceza sahası içinde yaptığı orta, Galatasaraylı Sacha Boey'in eline çarpınca bordo-mavililer adeta çileden çıktı. Sosyal medyada gündem olan bu pozisyon maçın önüne geçti.
Eski hakem Ahmet Çakar, Sacha Boey'in eline çarpan top için "penaltı değil" yorumunda bulundu. Çakar, "Vücuttan eline seken topa penaltı verilmez" yorumunda bulundu.
Okuyucu Yorumları 1 yorum