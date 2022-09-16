Kamplarda temel hizmetlerden mahrum yaşayan 200 mülteci aileye terlik, sandalet, tişört ve iç çamaşırından oluşan yaşam paketi dağıtıldı. Yardım çalışmalarının devamında da 300 aileye bebek bisküvisi ulaştırıldı. Ekmek üretiminin kısıtlı olduğu bölgede 1000 aileye ise un dağıtımı yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yardım çalışmaları kapsamında İdlib'de bulunan Sadakataşı ekibi kamplarda yaşayan mülteci ailelere yaşam paketi, bebek bisküvisi ve un götürdü.

Sadakataşı Derneğinden İdlib'e yardım

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