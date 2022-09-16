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Sadakataşı Derneğinden İdlib'e yardım

16.09.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakataşı Derneğinden İdlib'e yardım

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, milyonlarca mültecinin yaşadığı İdlib'e gıda ve giyim yardımı ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yardım çalışmaları kapsamında İdlib'de bulunan Sadakataşı ekibi kamplarda yaşayan mülteci ailelere yaşam paketi, bebek bisküvisi ve un götürdü.

Kamplarda temel hizmetlerden mahrum yaşayan 200 mülteci aileye terlik, sandalet, tişört ve iç çamaşırından oluşan yaşam paketi dağıtıldı. Yardım çalışmalarının devamında da 300 aileye bebek bisküvisi ulaştırıldı. Ekmek üretiminin kısıtlı olduğu bölgede 1000 aileye ise un dağıtımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan İdlib'de altyapının çökmüş durumda olduğunu, bölgede yaşayan mültecilerin en temel insani ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti.

Hayırseverler, derneğin başlattığı İdlib yardım kampanyasına "www.sadakatasi.org.tr" adresinden bilgi alarak destekte bulunabiliyor.

Sadakataşı Derneğinden İdlib'e yardım

Sadakataşı Derneğinden İdlib'e yardım

Sadakataşı Derneğinden İdlib'e yardım

Sadakataşı Derneğinden İdlib'e yardım

Sadakataşı Derneğinden İdlib'e yardım

Sadakataşı Derneğinden İdlib'e yardım

Sadakataşı Derneğinden İdlib'e yardım

Sadakataşı Derneğinden İdlib'e yardım

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Anahtar Kelimeler:
idlib giyim gıda yardım

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