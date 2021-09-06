Sadakatsiz dizisinin yeni sezonu ne zaman başlıyor? Sadakatsiz 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı?

Kış döneminin büyük ilgi gören ve reyting sıralamalarında oldukça iyi sonuçlar elde eden Sadakatsiz dizisi, yaz döneminin gelmesiyle yayın hayatına kısa bir mola vermişti. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un rol aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı, dizinin seyircileri tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

SADAKATSİZ 2. SEZON NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve seyircileri ekranlara kilitleyen Sadakatsiz dizisinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı dizi severler tarafından merak konusu oldu.

Heyecan dolu bir final ile ekranlara kısa süre mola veren Sadakatsiz dizisinin, yeni yayın dönemi olan eylül ayında seyircilerle buluşması öngörülüyor.

Fenomen dizi Sadakatsiz'in oyuncuları setlerde yerini aldı. Söz konusu dizinin yeni sezonunun, eylül ayının 2. haftası başlayacağı tahmin ediliyor.

SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU? Sadakatsiz'in sezon finalinde Asya, Derin'le konuşmak için kapasına dayandı. Bunun üzerine Derin, Asya2nın konuşma teklifini kabul etti.