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Sadakatsiz dizisinin yeni sezonu ne zaman başlıyor? Sadakatsiz 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı?

06.09.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı "Sadakatsiz" dizisi yayınlanmaya başladığı günden beri seyirciler tarafından büyük ilgi gördü. Dikkat çekici senaryosu ve başarılı oyuncularıyla reytinglerde üst sıralarda yer alan dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yaz döneminden dolayı sezon finaline giren dizilerin, eylül ayının gelmesiyle ekranlarda yerini alması bekleniyor.

Kış döneminin büyük ilgi gören ve reyting sıralamalarında oldukça iyi sonuçlar elde eden Sadakatsiz dizisi, yaz döneminin gelmesiyle yayın hayatına kısa bir mola vermişti. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un rol aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı, dizinin seyircileri tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

SADAKATSİZ 2. SEZON NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve seyircileri ekranlara kilitleyen Sadakatsiz dizisinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı dizi severler tarafından merak konusu oldu.
Heyecan dolu bir final ile ekranlara kısa süre mola veren Sadakatsiz dizisinin, yeni yayın dönemi olan eylül ayında seyircilerle buluşması öngörülüyor.
Fenomen dizi Sadakatsiz'in oyuncuları setlerde yerini aldı. Söz konusu dizinin yeni sezonunun, eylül ayının 2. haftası başlayacağı tahmin ediliyor.

SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Sadakatsiz'in sezon finalinde Asya, Derin'le konuşmak için kapasına dayandı. Bunun üzerine Derin, Asya2nın konuşma teklifini kabul etti.
Gönül, Derin'in gitmesini engellemeye çalıştı ancak çabaları sonuçsuz kaldı. Derin ve Asya araba ile uçurumun eşiğine kadar geldi ve ikili uçurumdan yuvarlandı.
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere
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