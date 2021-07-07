Şafak Vakti filminin fragmanı yayınlandı: 15 Temmuz mücadelesi beyazperdeye taşınıyor!

Geçtiğimiz yıllarda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kalkışılan 15 Temmuz Darbesi'ne karşı Türk halkının gösterdiği mücadelesinin anlatıldığı "Şafak Vakti" filminden ilk fragman yayınlandı. 15 Temmuz 2021'de sinemalarda yer alacak filme Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından destek verildi. İşte heyecanla beklenen Şafak Vakti filminden ilk fragman... Bu gönderiyi Instagram'da gör Şafak Vakti 15/07 (@safakvakti1507)'in paylaştığı bir gönderi

Şafak Vakti filminin fragmanı yayınlandı!

Büyük bir heyecan ile beklenen Şafak Vakti filmden gelen ilk fragmanda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir anda darbecileri karşı karşıya gelen vatandaşların pes etmeden ortaya koydukları direnişten bazı kesitler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece yaptığı demokrasi çağrısı ve camilerden okunan salaların da aktarıldığı fragmanda, karşı taraftaki saldırganların acımasızlığı ekranlara tanışıyor.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Serkan Ercan Tugay Mercan, ve Nazan Diper paylaşırken, onlara ise Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan gibi oyuncular eşlik ediyor.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenerek beyazperdeye aktarılan filmde mücadelenin sembolleri olarak bilinen kişilerin hikayeleri yer alıyor.