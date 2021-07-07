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Şafak Vakti filminin fragmanı yayınlandı: 15 Temmuz mücadelesi beyazperdeye taşınıyor!

07.07.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanlığı tarafından destek verilen, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi konu edinen "Şafak Vakti" filminin fragmanı yayınlandı. Bu yıl beşinci yılı kutlanacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde vizyona girecek olan film vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kalkışılan 15 Temmuz Darbesi'ne karşı Türk halkının gösterdiği mücadelesinin anlatıldığı "Şafak Vakti" filminden ilk fragman yayınlandı. 15 Temmuz 2021'de sinemalarda yer alacak filme Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından destek verildi. İşte heyecanla beklenen Şafak Vakti filminden ilk fragman...

Şafak Vakti filminin fragmanı yayınlandı!

Büyük bir heyecan ile beklenen Şafak Vakti filmden gelen ilk fragmanda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir anda darbecileri karşı karşıya gelen vatandaşların pes etmeden ortaya koydukları direnişten bazı kesitler yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece yaptığı demokrasi çağrısı ve camilerden okunan salaların da aktarıldığı fragmanda, karşı taraftaki saldırganların acımasızlığı ekranlara tanışıyor.
Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Serkan Ercan Tugay Mercan, ve Nazan Diper paylaşırken, onlara ise Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan gibi oyuncular eşlik ediyor.
15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenerek beyazperdeye aktarılan filmde mücadelenin sembolleri olarak bilinen kişilerin hikayeleri yer alıyor.
Öte yandan doktor Aysel'in sabaha kadar darbeciler tarafından vurulan zarar gören arkadaşları için gösterdiği çaba işleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
fetö
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