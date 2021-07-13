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Şahsiyet hangi kanalda? Şahsiyet dizisi ne zaman çekildi? Konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

13.07.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahsiyet dizisi bugün 23.15'te televizyonda seyircileriyle buluşacak. İlk çıktığı tarihten bu yana online film izleme platformlarında yayınlanan Şahsiyet artık televizyon izleyicileri ile buluştu. Şahsiyet hangi kanalda? Şahsiyet dizisi ne zaman çekildi? Konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

"Şahsiyet hangi kanalda?" , "Şahsiyet dizisi ne zaman çekildi?" , "Konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Ödüllü film Şahsiyet Almanya'da yayımlananan ilk Türk dizisi oldu. Öte yandan dizinin başrol oyuncusu Haluk Bilginer, Şahsiyet'te canlandırdığı "Agah Efendi" rolü ile Emmy En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı. İşte ayrıntılar...

Şahsiyet dizisinin konusu nedir?

Şahsiyet dizisi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi bu gece 23.15'te seyircileriyle buluşacak. Dizinin senaristi Hakan Günday yönetmeni ise Onur Saylak.
Gerilim, suç türündeki Türk yapımı dizi Şahsiyet 1 sezon ve 12 bölüm. Dizinin çekimleri İstanbul Beyoğlu ve Bursa'da çekildi.
Dizi ilk olarak 17 Mart 2018'te online platformda izleyicilerin beğenisine sunuldu. İlgi çekici hikayesi ve başarılı oyuncularıyla Şahsiyet birçok ödüle layık görüldü.

İŞTE ŞAHSİYET'İN ÖDÜLLERİ

İŞTE ŞAHSİYET'İN ÖDÜLLERİ
* Şahsiyet / Galatasaray Üniversitesi EN Ödülleri/ Yılın En İyi İnternet Dizisi * Haluk Bilginer / Uluslararası Emmy Ödülleri/ En İyi Erkek Oyuncu * Şahsiyet /Pantene Altın Kelebek Ödülleri /En İyi İnternet Dizisi

ŞAHSİYET KONUSU NEDİR?

ŞAHSİYET KONUSU NEDİR?
Agah Efendi 65 yaşında bir adli katip memur emeklisidir. Alzheimer olduğunu öğrenen Agah Efendi, uzun süredir aklında olan bir işi yapmaya koyulur.
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Şahsiyet dizisi Haluk Bilginer
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