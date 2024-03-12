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    4. Sahurda yenildiğinde gün boyu tok tutuyor! Ramazan boyunca tüketebileceğiniz 7 besin

    Sahurda yenildiğinde gün boyu tok tutuyor! Ramazan boyunca tüketebileceğiniz 7 besin

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    12.03.2024 14:06
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    Sahur, Ramazan ayında oruca hazırlık açısından büyük öneme sahip olan bir öğündür. Sahurda yenilen doğru besinler, gün boyu tok kalmanıza ve enerjinizi korumanıza yardımcı olur. Sahurda yenildiğinde tüm gün tok tutan bu 7 besini Ramazan boyunca tüketebilirsiniz. Bu besinler, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamanın yanı sıra uzun süreli tokluk hissiyatı sağlar. Sahurda bu besinleri tercih ederek sağlıklı bir şekilde oruç tutabilirsiniz.

    Sahur, Ramazan ayında oruca hazırlık için önemli bir öğündür ve doğru besinlerle yapıldığında gün boyu enerjinizi korumanıza yardımcı olur. Sahurda yenildiğinde gün boyu tok tutan ve Ramazan boyunca tüketebileceğiniz 7 besini haberimizde derledik. Bu besinler, sindirimi yavaşlatarak ve tokluk hissiyatını artırarak gün boyu enerjinizi ve performansınızı korumanıza yardımcı olur.


    Chef Gpt

    AVOKADO

    AVOKADO

    İlk olarak son yılların popüler meyvesi avokadodan bahsedelim. Bolca lif içerip doymamış yağ ihtiva eden avokado bağırsak düzenini sağlarken kişiyi uzun süre tok da tutuyor.

    YULAF

    YULAF

    Lif ve protein açısından oldukça zengin olan bir besinde sıra: Yulaf ezmesi. Yulaftaki karbonhidratlar vücut tarafından çok daha geç yakıldığı için sizi tok tutuyor ve kan şekerinizi düzenliyor.

    HURMA

    HURMA

    Kan şekerini dengeleme özelliğine sahip hurma aslında en masum tatlı. İçinde doğal şekerler barındıran hurmanın tek bir tanesiyle tatlı krizlerinin önüne geçebilir ve kendinizi uzun süre doymuş hissedebilirsiniz.

    ELMA

    ELMA

    Tam bir lif kaynağı olan elma kan şekerini de dengede tutuyor ve tatlı krizlerinin önüne geçiyor. Yağ yakıcı özelliği de bulunan özellikle yeşil elmayı öğünlerden yarım saat önce yemek o öğünü hafif geçirmenizi ve gün boyunca acıkmamanıza yardımcı oluyor.

    SÜT ÜRÜNLERİ

    SÜT ÜRÜNLERİ

    Özellikle ayran içerdiği proteinler sayesinde uzun süre tokluk hissetmenizi sağlar. Göbek çevresindeki yağları da yaktığı söylenen ayranı evde kendiniz yaparsanız çok daha etkili olduğunu göreceksiniz.

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    Ramazan iftar Sahur Ramazan menüsü tok tutan besinler
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