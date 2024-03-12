Sahurda yenildiğinde gün boyu tok tutuyor! Ramazan boyunca tüketebileceğiniz 7 besin

Sahur, Ramazan ayında oruca hazırlık için önemli bir öğündür ve doğru besinlerle yapıldığında gün boyu enerjinizi korumanıza yardımcı olur. Sahurda yenildiğinde gün boyu tok tutan ve Ramazan boyunca tüketebileceğiniz 7 besini haberimizde derledik. Bu besinler, sindirimi yavaşlatarak ve tokluk hissiyatını artırarak gün boyu enerjinizi ve performansınızı korumanıza yardımcı olur.
İlk olarak son yılların popüler meyvesi avokadodan bahsedelim. Bolca lif içerip doymamış yağ ihtiva eden avokado bağırsak düzenini sağlarken kişiyi uzun süre tok da tutuyor.
Lif ve protein açısından oldukça zengin olan bir besinde sıra: Yulaf ezmesi. Yulaftaki karbonhidratlar vücut tarafından çok daha geç yakıldığı için sizi tok tutuyor ve kan şekerinizi düzenliyor.
Kan şekerini dengeleme özelliğine sahip hurma aslında en masum tatlı. İçinde doğal şekerler barındıran hurmanın tek bir tanesiyle tatlı krizlerinin önüne geçebilir ve kendinizi uzun süre doymuş hissedebilirsiniz.
Tam bir lif kaynağı olan elma kan şekerini de dengede tutuyor ve tatlı krizlerinin önüne geçiyor. Yağ yakıcı özelliği de bulunan özellikle yeşil elmayı öğünlerden yarım saat önce yemek o öğünü hafif geçirmenizi ve gün boyunca acıkmamanıza yardımcı oluyor.
Özellikle ayran içerdiği proteinler sayesinde uzun süre tokluk hissetmenizi sağlar. Göbek çevresindeki yağları da yaktığı söylenen ayranı evde kendiniz yaparsanız çok daha etkili olduğunu göreceksiniz.