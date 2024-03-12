Sahurda yenildiğinde gün boyu tok tutuyor! Ramazan boyunca tüketebileceğiniz 7 besin

Sahur, Ramazan ayında oruca hazırlık için önemli bir öğündür ve doğru besinlerle yapıldığında gün boyu enerjinizi korumanıza yardımcı olur. Sahurda yenildiğinde gün boyu tok tutan ve Ramazan boyunca tüketebileceğiniz 7 besini haberimizde derledik. Bu besinler, sindirimi yavaşlatarak ve tokluk hissiyatını artırarak gün boyu enerjinizi ve performansınızı korumanıza yardımcı olur.



